Rafał Trzaskowski wspiera WOŚP. Przekazał nietypowy przedmiot

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy odbędzie się 31 stycznia. Tradycyjnie oprócz wolontariuszy zbierających pieniądze do puszek na ulicach miast, w internecie trwają licytacje. Muzycy, aktorzy, sportowcy czy też politycy decydują się na przekazanie na aukcje ważnych dla siebie przedmiotów. W akcję zaangażował się również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Głośny gadżet

"Na tegoroczną aukcję przekazałem gadżet, który zjeździł ze mną kawał Polski. Był ze mną w upalnych Mikołajkach, ulewnym Ciechocinku i wielu innych miejscach. To megafon, który stał się symbolem mojej kampanii prezydenckiej. Zapraszam do licytacji!" - napisał na twitterze prezydent Warszawy.

Gramy z Orkiestrą! Na tegoroczną aukcję @fundacjawosp przekazałem gadżet, który zjeździł ze mną kawał Polski. Był ze mną w upalnych Mikołajkach, ulewnym Ciechocinku i wielu innych miejscach. To megafon, który stał się symbolem mojej kampanii prezydenckiej. Zapraszam do licytacji! pic.twitter.com/ZrtYHrkNFv — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) January 5, 2021

"Kiedy spotkanie z wyborcami było spontaniczne i brakowało nagłośnienia - z pomocą przychodził megafon. Kiedy kandydat chciał powiedzieć do wyborców jeszcze kilka słów przed wyruszeniem w dalszą trasę - niezawodnym wsparciem była właśnie "szczekaczka". Stała się symbolem kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego, czego wyrazem były m. in. ilustracje autorstwa Wilhelma Sasnala" - czytamy na stronie aukcji.

Megafon jest w pełni sprawny i "uzbrojony w charakterystyczne, nadszarpnięte trudami kampanijnej trasy, naklejki." Przedmiot można licytować do 2 lutego. Aby go zdobyć trzeba będzie sięgnąć głęboko do kieszeni. Do tej pory jego wartość przekroczyła 7,5 tys. zł.

