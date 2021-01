Podatek za psa. Stawka poszła w górę

Raz na rok Polacy muszą opłacać tzw. podatek od posiadania psa. Wprowadzenie takiej daniny oraz jej wysokość jest zależna od gminy. Górną granicę wyznacza natomiast minister finansów.

Jego decyzją w 2021 r. stawka maksymalna wyniesie 130,30 zł. Jest to wyższa opłata niż rok temu, kiedy to wyniosła 125,40 zł. Opłaty należy uiścić do końca kwietnia w odpowiednim urzędzie gminy.

Nowy Rok, nowe podatki i wzrost różnych opłat 🙃

❌ podatek handlowy

❌ podatek od deszczu 💧

❌ opłata mocowa

❌ podatek od małpek

❌ podatek cukrowy

❌ likwidacja ulgi abolicyjnej

❌ opodatkowanie spółek komandyt. CIT

❌ wyższy abonament RTV

❌ podatek od psa

.... Etc. pic.twitter.com/KqwDDZxslp — Martyna Stasiak (@Martyna60052638) January 6, 2021

Nie wszyscy muszą płacić

Nie we wszystkich gminach opłata za psa jest obowiązkowa.

W gminach, w których podatek od posiadania psa jest egzekwowany z opłat zwolnione są osoby samotne powyżej 65 roku życia oraz niepełnosprawne, korzystające z psa asystującego. Daniny nie muszą uiszczać również przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz rolnicy posiadający więcej niż dwa psy.

Stawki są różne i przeważnie nie osiągają maksymalnej kwoty - jak podaje rp.pl, w Policach właściciel psa zobowiązany jest zapłacić 70 zł. W Rudzie Śląskiej to 68 zł, a w Sopocie i Inowrocławiu - 66 zł. W Szczecinie opłata wynosi 50 zł, a we Włocławku - 40 zł.

Niektóre gminy zwalniają z opłaty osoby, które wzięły psa ze schroniska.

