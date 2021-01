Podział Mazowsza stanie się faktem po pandemii? Suski: projekt jest gotowy

Projekt dotyczący podziału Mazowsza jest już gotowy; czekamy na złagodzenie pandemii, by złożyć ten projekt w Sejmie - powiedział poseł PiS Marek Suski. Według niego, może to być "późną wiosną". Jak dodał, żeby dokonać podziału Mazowsza trzeba przeprowadzić wybory do dwóch nowych sejmików.

Suski pytany był w czwartek na antenie Radia Plus, dlaczego jeszcze nie został złożony projekt dotyczący podziału Mazowsza. Odparł, że głównym powodem jest panująca pandemia koronawirusa. "Żeby dokonać podziału Mazowsza trzeba przeprowadzić wybory do dwóch nowych sejmików" - podkreślił poseł PiS.

ZOBACZ: "Nowa polityka przemysłowa". Wicepremier Gowin o szczegółach

Problemem epidemia

"A proszę sobie wyobrazić, jak przeprowadzić wybory przy takim natężeniu Covidu? To jest w tej chwili niewykonalne. Stąd też czekamy na złagodzenie pandemii. Liczymy na to, że szczepionka pomoże" - dodał Suski. Zapewnił, że projekt jest już gotowy. "Natomiast czekamy na to, kiedy będzie można przeprowadzić bezpiecznie wybory" - zaznaczył polityk. Dopytywany, czy będzie to jeszcze wiosną, Suski odparł, że "raczej późną wiosną".

Uzasadniając projekt podziału Mazowsza na dwa województwa: mazowieckie i warszawskie, politycy PiS podkreślali, że chodzi o to, by stolica nie rozwijała się kosztem pozostałej części Mazowsza, lecz aby region również miał możliwości rozwoju m.in. przez szerszy dostęp do środków unijnych.

ZOBACZ: Łódzkie: zarzuty dla kierowcy po śmiertelnym wypadku. Grozi mu więzienie

Kolejne województwo

Dotychczasowy podział Polski na 16 województw obowiązuje od 1999 r. W jego ramach wyodrębniono województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

WIDEO - Wypadek w Czerwonej Wodzie. 87-latek wjechał pod ciężarówkę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/PAP