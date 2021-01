Koronawirus w Kapitolu. Kongresmen nie miał objawów

"Kongresmen Jake LaTurner otrzymał pozytywny wynik testu na koronawirusa. Kongresmen wykonał test zgodnie z wytycznymi Waszyngtonu, który wymaga, by wszyscy przyjezdni byli sprawdzani" - przekazano we wpisie w mediach społecznościowych.

Zapewniono, że LaTurner nie ma żadnych objawów, ale nie wróci do gmachu Kapitolu do momentu, aż pozwoli mu na to lekarz.

Late Wednesday evening, Congressman Jake LaTurner received a positive test result for COVID-19.



Congressman LaTurner took the test as part of Washington DC’s travel guidelines that requires visitors be tested. He is not experiencing any symptoms at this time.