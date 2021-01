Informację o śmierci kobiety przekazał stacji CNN Dustin Sternbeck z policji Dystryktu Kolumbii. Nie jest jasne, kto w jej stronę oddał strzał. W sprawie toczy się dochodzenie.

ZOBACZ: USA: cztery osoby zmarły podczas zamieszek w Waszyngtonie

Bilans ofiar zamieszek w okolicach Kapitolu to w sumie cztery zmarłe osoby. W amerykańskiej stolicy aresztowano ponad 50 osób, a 14 policjantów zostało rannych.

Amerykańskie media wskazują, że śmiertelnie postrzelona w Kapitolu kobieta to Ashli Babbit z San Diego, weteranka Sił Powietrznych USA z 14-letnim stażem. Była urzędnikiem wysokiego szczebla ds. bezpieczeństwa.

Jej mąż w rozmowie z lokalną stacją telewizyjną KUSI-TV powiedział, że była ona zagorzałą zwolenniczką Donalda Trumpa (świadczą o tym też jej wpisy w mediach społecznościowych) i "wielką patriotką dla wszystkich, którzy ją znali".

#KUSINews has confirmed the identity of the woman shot and killed inside US Capitol.



More info: https://t.co/xW9Ssd9bKD pic.twitter.com/DS6zjFOdDF