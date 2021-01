Amerykanista o zamieszkach: z jakiegoś punktu widzenia to sukces Trumpa

Z jakiegoś punktu widzenia to jest sukces Donalda Trumpa. Może zawsze odwołać się do tego tłumu, do tych emocji - ocenił w "Nowym Dniu z Polsat News" Tomasz Płudowski, amerykanista. Oceniał, że sytuacja w USA będzie zależeć od dalszych kroków Trumpa.