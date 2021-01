Korespondentka Polsat News: budynek Kapitolu zabezpieczony, kilkanaście osób aresztowanych

Co najmniej 13 osób aresztowano, przejęto pięć sztuk broni, kilku funkcjonariuszy jest rannych - poinformował w środę szef policji Dystryktu Kolumbii, Robert Contee. Policja wypiera protestujących sprzed Kapitolu, używając gazu łzawiącego i granatów hukowych - relacjonuje Magda Sakowska, korespondentka Polsat News w Waszyngtonie.

- Jesteśmy pod samym Kongresem. Przed chwilą został użyty gaz łzawiący. Wielu protestujących zaczęło się wycofywać. Odchodząc mówili: "słuchajcie, kończymy to. Odchodzimy w pokoju, dlatego, że poprosił nas o to prezydent Donald Trump" - relacjonowała Magda Sakowska.

ZOBACZ: Ładunki wybuchowe przy Kapitolu. Ranni policjanci

Jak zaznaczyła, nadal słychać okrzyki: "USA, USA" oraz "zdrajcy!" - odnoszące się zapewne do policjantów, którzy pilnują dostępu do Kapitolu. Niektórzy protestujący mają ze sobą maski gazowe i hełmy, na wypadek gdyby doszło do konfrontacji z policją.

W Waszyngtonie rozpoczęła się godzina policyjna

- Uczestnicy protestu rozchodzą się, wydaje się, że do końca zostaną jedynie ci najbardziej zdeterminowani - podsumowała Sakowska.

W Waszyngtonie rozpoczęła się godzina policyjna, która potrwa do godziny szóstej rano (południe w czwartek w Polsce). Tłum rozchodzi się sprzed Kapitolu, w centrum miasta tworzą się małe korki.

WIDEO: Korespondentka Polsat News relacjonuje protest przed budynkiem Kapitolu

Demonstrujący wdarli się do Izby Reprezentantów

Przed gmachem Kapitolu znalazły się tysiące sympatyków prezydenta USA, którzy uważają że wybory prezydenckie z 3 listopada 2020 roku zostały sfałszowana. Demonstrujący wdarli się do sali obrad Izby Reprezentantów, w tym na mównicę, oraz do biura przewodniczącej tej izby Nancy Pelosi. Część z nich była uzbrojona.





Według CNN jedna kobieta została ciężko ranna po postrzeleniu w klatkę piersiową. Niestety kobiet zmarła w wyniku odniesionych obrażeń.

- Tak, w jednym z lokalnych szpitali stwierdzono zgon dorosłej kobiety, która została postrzelona w budynku Kapitolu - przekazał stacji CNN Dustin Sternbeck z policji Dystryktu Kolumbii. Uzupełnił, że w sprawie toczy się dochodzenie, a dalsze informacje zostaną podane później.

Radio NPR poinformowało, również opierając się na źródle w siłach porządkowych, że wciąż nie jest jasne, kto oddał strzały na Kapitolu.

Służby medyczne Waszyngtonu podały, że kolejnych pięć przewieziono do szpitali. Jedną z nich jest policjant. Po paru godzinach NBC podało, że ranna w starciach zmarła.

WIDEO - Polska pielęgniarka opowiada o szczepieniach w USA. "Nie miałam żadnych wątpliwości" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/grz/ polsatnews.pl, Polsat News