"Dzisiaj w Och-Teatrze odebrałem setkę telefonów z życzeniami śmierci dla mojej szefowej, wszystkiego co najgorsze dla nas i naszej fundacji. Grozili podpaleniem teatru, serdecznie prosili, żebyśmy nie czuli się bezpiecznie wychodząc na ulicę, nie mówiąc o tym, jak bardzo sr*** na nas" - przyznał na Facebooku Jan Malawski, pracownik teatru.

Telefony z pogróżkami rozdzwoniły się po publikacji na łamach "Super Expressu". W jednym z artykułów podano numery kontaktowe do Teatru Polonia i Och-Teatru założonych przez fundację aktorki.

"Zadzwoń do Jandy"

"Chcesz się zaszczepić? Zadzwoń do Jandy" brzmi nagłówek w poniedziałkowym wydaniu tabloidu. "Dziękuję za to serdecznie hienom z super expressu, które podały numer do teatru w swojej gazecie, zachęcając czytelników do dzwonienia." - komentował w sieci Malawski.

Do sprawy na łamach portalu wirtualnemedia.pl odniósł się redaktor naczelny Super Expressu, Grzegorz Zasępa.

- Jeżeli pracownicy doświadczają nieprzychylnych komentarzy, to jest to wina nie »Super Expressu«, tylko efekt działania ich szefowej. Nie tylko samego faktu szczepień bez kolejki, a pokrętnych, niewiarygodnych tłumaczeń, które miały miejsce po ujawnieniu tej informacji. Oczywiście nie jesteśmy zwolennikami hejtu i współczujemy, jeśli ktoś pada jego ofiarą. Natomiast nasza okładka była nieco ironicznym komentarzem do całej sprawy, dlatego zdecydowaliśmy się podać publiczny numer do teatrów, który można znaleźć w 10 sekund w wyszukiwarce internetowej - powiedział Zasępa.



Poza kolejnością przed końcem 2020 roku zaszczepieni zostali artyści, których WUM miał zaprosić do udziału w akcji promocyjnej. W grupie osób, które przyjęły szczepionkę przeciw COVID-19 oprócz Krystyny Jandy znaleźli się m.in Wiktor Zborowski, Olgierd Łukaszewicz, Radosław Pazura, Anna Cieślak i Edward Miszczak.

