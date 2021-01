Ponad 800 tys. dawek od Moderny. Kiedy szczepionka dotrze do Polski?

- Mamy deklarację na podstawie umowy z firmą Moderna, że firma może dostarczyć do końca I kwartału 2021 roku ok. 800 tys. dawek szczepionek przeciwko COVID-19 - powiedział w poniedziałek szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

Szef KPRM przekazał w Radiu ZET, że w poniedziałek Europejska Komisja ds. leków rozpoczyna posiedzenie, na którym zajmie się dopuszczeniem szczepionki amerykańskiej firmy Moderna.

- Wiele wskazuje na to, że dziś, bądź w ciągu najbliższych dwóch dni, zostanie dopuszczona do użytkowania na terenie Unii Europejskiej kolejna szczepionka firmy Moderna. Mamy z firmy Moderna deklarację, mamy podpisaną umowę, że do końca I kwartału 2021 roku do Polski zostanie dostarczonych ok. 800 tys. dodatkowych dawek, czyli kolejne 400 tys. osób, które mogą być zaszczepione - mówił Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. szczepień.

W grudniu EMA poinformowała, że Moderna przedstawiła już wszystkie dane potrzebne do ewaluacji szczepionki i ewentualnego dopuszczenia jej na rynek. Pozwolenie EMA na dopuszczenie do obrotu gwarantuje, że szczepionki przeciw Covid-19 spełniają te same wysokie standardy UE, co wszystkie szczepionki i leki dostępne na terytorium Wspólnoty.

Dworczyk poinformował również, że od poniedziałku razem z informacjami dotyczącymi zachorowań i zgonów na COVID-19 będzie podawana także liczbę osób zaszczepionych, "choć to nie jest do końca miarodajna informacja". Jak mówił pełnomocnik rządu ds. szczepień "dopiero jak zacznie być szczepiona grupa pierwsza, te informacje będą oddawać rzeczywiste tempo szczepień".

