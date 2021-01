W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Należą oni do tzw. "grupy zero".

Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe i nauczyciele - stanowią oni "grupę pierwszą". Michał Dworczyk, szef KPRM i koordynator państwowej akcji szczepień przekazał na posiedzeniu sejmowej Komisji Zdrowia, że pierwsze szczepienia dla nich odbędą się 25 stycznia.

10 mln osób w grupie "pierwszej"

Termin zapisów na szczepienia w grupie "0" został przedłużony do 14 stycznia. "Grupa zero" liczy ok. miliona osób (pracownicy medyczni, aptek, DPS-ów), a "grupa pierwsza" – ok. 10 mln (seniorzy, służby mundurowe, nauczyciele).

Zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia. Szczepienia przeciw COVID-19 są dobrowolne i darmowe.

Zaszczepiło się już 100 tysięcy osób

"Właśnie przekroczyliśmy 100 tys. zaszczepionych osób w Polsce! Dziękujemy wszystkim szpitalom węzłowym oraz wszystkim osobom zaangażowanym w Narodowy Program Szczepień!" - poinformował Dworczyk za pośrednictwem Twittera.

