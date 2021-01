Kobieta chce być hejnalistką na wieży Mariackiej. Pierwszy raz w historii

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przed świętami ogłosiła nabór na nowego trębacza w związku z przejściem na emeryturę, po 24 latach pracy, Jana Sergiela.

Chodzi o stażystę w służbie przygotowawczej (docelowo starszy ratownik), ale główne zadanie to odgrywanie hejnału mariackiego podczas 24-godzinnej służby. Do obsadzenia są dwa etaty.



Zgłoszenia można przesyłać do 5 stycznia. Lista osób dopuszczonych do dalszego etapu rekrutacji zostanie opublikowana w przyszłym tygodniu.

- Potwierdzam, że pośród pięciu podań o pracę, mamy jedną panią - powiedział "Gazecie Krakowskiej" Bartłomiej Rosiek, oficer prasowy komendy miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. To pierwszy raz w historii, kiedy to kobieta ubiega się o stanowisko hejnalisty mariackiego.

Jak podkreślił, zainteresowanie nie jest zbyt duże, bo we wcześniejszych rekrutacjach, chętnych bywało dwa razy tyle. - Warunki są dosyć trudne, mamy pandemię, więc wszystkie czynności muszą się odbywać w reżimie sanitarnym. Zainteresowanie jest na poziomie średnim. We wcześniejszych rekrutacjach zgłaszało się po ok. 10 osób - tłumaczył rzecznik PSP w Krakowie.

ZOBACZ: Kraków poszukuje nowego hejnalisty. Podano wymagania