500 plus na wakacje. Większość bonów turystycznych nie została wykorzystana

Do połowy grudnia aktywowano 1,1 mln bonów turystycznych, zrealizowano ok. 275 tys. Wciąż nie zostało aktywowanych ok. 3 mln bonów - wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Od startu programu Polski Bon Turystyczny (1 sierpnia 2020 roku) aktywowano 1,1 mln bonów o wartości 958 mln zł - poinformował wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Andrzej Gut-Mostowy w odpowiedzi na interpelację posłanki Hanny Gil-Piątek.

Z 1,1 mln aktywowanych bonów wykorzystano ok. 25 proc., czyli ok. 275 tys. Wartość 323 tys. transakcji to 237 mln zł.

Około 3 mln bonów wciąż nie zostało aktywowanych - podkreślił wiceminister.

ZUS przypomina, że bon można zrealizować do końca marca 2022 roku.

Co ważne, bonem można płacić do 31 marca 2022 r. Jeśli do tego dnia usługa zostanie opłacona za pomocą bonu, można z niej skorzystać po tym terminie. — ZUS (@zus_pl) January 4, 2021

500 zł na wakacje

Polski Bon Turystyczny można aktywować od 1 sierpnia. Na platformie PUE ZUS mogą to robić rodzice dzieci do 18. roku życia. Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Po wejściu na PUE rodzice aktywują bon i otrzymają kod. Sam proces płatności odbywa się poprzez przekazanie numeru bonu podmiotowi oraz za pomocą dwóch kodów potwierdzających zakup w momencie płatności za usługę. Bonem można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania środków.

Bon to elektroniczny dokument przyznawany na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy z programu "Rodzina 500 plus". Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i "500 plus" im nie przysługuje. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością wsparcie jest dwa razy wyższe i wynosi 1000 zł.

Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do końca marca 2022 r. i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Lista zarejestrowanych podmiotów jest dostępna na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej.

