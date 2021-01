Pekao przejmuje Idea Bank. Co dalej z klientami?

Klienci Idea Bank S.A. nie muszą w związku z przymusową restrukturyzacją podejmować żadnych działań, działalność instytucji nie zostaje zawieszona, wszystkie produkty pozostają aktywne, nie zmienią się numery rachunków bankowych klientów. Dostęp do bankowości internetowej i aplikacji mobilnej nadal będzie aktywny (hasła i loginy pozostają bez zmian), klienci mogą korzystać z kart (płatności i wypłaty z bankomatów) zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

"Depozyty i kredyty przeniesione do banku przejmującego"

"Wszystkie depozyty (środki klientów na rachunkach bankowych) zostaną w całości przeniesione do banku przejmującego, podobnie jak kredyty" - poinformował Idea Bank S.A. na swojej stronie.

ZOBACZ: Idea Bank Leszka Czarneckiego zostanie przejęty przez Pekao S.A.

Oddziały Idea Banku będą dostępne dla klientów pod szyldem Banku Pekao S.A. W dniu 4 stycznia 2021 r. oddziały banku będą otwarte od godziny 13:00 (przed udaniem się do placówki, prosimy o sprawdzenie godzin otwarcia). Transakcje i operacje realizowane są na bieżąco, choć usługa Express Elixir może być czasowo niedostępna - pisze portal interia.pl.

BFG odpowiada na pytania klientów Idea Banku

Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował klientów Idea Bank S.A. jakie zmiany ich czekają i odpowiedział na najczęściej zadawane pytania:

1. Jestem klientem Idea Banku S.A., czy Pekao S.A.?

Od 3 stycznia 2021 r. wszyscy klienci Idea Banku S.A. staną się klientami Banku Pekao S.A.

2. Co dla klientów banku oznacza decyzja BFG i przejęcie banku?

Od 3 stycznia 2021 r. będziesz klientem Banku Pekao S.A. Depozyty, pieniądze na rachunkach oraz kredyty klientów są bezpieczne i zostaną w całości przeniesione do jednego z największych banków w Polsce, banku Pekao S.A. Nie musisz podejmować żadnych działań. Wszystkie produkty pozostają aktywne, nie zmienią się numery Twoich kont. Dostęp do bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej nadal będzie aktywny (hasła i loginy pozostają bez zmian).

Klienci mogą korzystać z kart (płatności i wypłaty z bankomatów) zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Działalność instytucji nie zostaje zawieszona. Oddziały Idea Banku S.A. będą dostępne pod szyldem Banku Pekao S.A.

W dniu 4 stycznia 2021 r. oddziały banku będą otwarte od godziny 13:00. (przed udaniem się do placówki sprawdź godziny otwarcia https://www.ideabank.pl/oddzialy).

3. Czy przeniesienie pieniędzy do nowego banku wymaga ode mnie jakichś działań?

Nie musisz nic robić. Proces nie wymaga żadnych działań ze strony klientów Idea Banku S.A.

4. Czy moje pieniądze są bezpieczne?

Wszystkie Twoje środki na rachunkach bankowych zostaną przeniesione do Banku Pekao S.A. i są bezpieczne.

5. Czy numery kont i loginy się zmieniają?

Numery kont się nie zmieniają, karty zachowują ważność, system logowania pozostaje ten sam.

6. Czy placówki banku będą działać tak jak dotychczas?

Placówki Idea Banku S.A. będą dostępne pod szyldem Banku Pekao S.A. i będą działać jak dotychczas. W dniu 4 stycznia 2021 r. oddziały banku będą otwarte od godziny 13:00. Przed udaniem się do placówki sprawdź godziny otwarcia pod adresem: https://www.ideabank.pl/oddzialy

7. Co się zmieni w obsłudze klienta?

Klienci banku będą obsługiwani tak jak do tej pory, z tym że pod szyldem Banku Pekao S.A.

8. Co z moimi kredytami w Idea Banku i procedowanymi wnioskami kredytowymi?

Warunki spłaty kredytów i numery kont do spłaty nie zmieniają się. Procedowane wnioski kredytowe zostaną rozpatrzone.

9. Co z moimi przelewami wychodzącymi z Idea Banku S.A. lub przychodzącymi?

Przelewy będą realizowane, natomiast usługa Express Elixir może być czasowo niedostępna.

10. Czy osoby lub podmioty wysyłające przelew na dotychczasowe konto w Idea Banku S.A. muszą coś zmieniać?

Numery rachunków nie zmieniają się.

11. Czy zmienia się kod SWIFT banku?

Kod SWIFT się nie zmienia.

12. Czy planowany jest rebranding Idea Banku S.A.?

Tak, placówki i systemy bankowe będą stopniowo zmieniane zgodnie z identyfikacją wizualną Banku Pekao S.A.

13. Co zrobić jeśli nie będzie można się zalogować do aplikacji albo bankowości internetowej?

Dostęp do bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnej nadal będzie aktywny (hasła i loginy pozostają bez zmian). Infolinia Idea Banku S.A. działa pod numerem +48 22 101 10 10. Od 4 stycznia 2021 r. będzie też możliwa wizyta w placówce banku.

14. Na jakiej podstawie BFG prowadzi przymusową restrukturyzację?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny działa w granicach i na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, która wprowadza do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę o przymusowej restrukturyzacji banków. Działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego prowadzone są w porozumieniu z pozostałymi członkami sieci bezpieczeństwa finansowego: Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów oraz Narodowym Bankiem Polskim. O przymusowej restrukturyzacji informowana jest też Komisja Europejska oraz Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

15. Co się stało z moimi pieniędzmi?

Środki na rachunkach w Idea Banku zostaną przeniesione do Banku Pekao S.A. i masz do nich bezpośredni dostęp - tak, jak dotychczas. Sposób logowania do bankowości elektronicznej się nie zmienia.

16. Jaki jest stan mojego konta?

Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku S.A. nie ma wpływu na stan Twojego konta. Środki na rachunkach w Idea Banku zostaną przeniesione do Banku Pekao S.A. i masz do nich bezpośredni dostęp - tak, jak dotychczas. Sposób logowania do bankowości elektronicznej się nie zmienia.

17. Czy numer mojego konta się nie zmienił?

Numery kont zostają bez zmian.

18. Czy działa moje hasło i login?

Loginy, hasła i sposób logowania na stronie https://www.ideabank.pl/logowanie zostają bez zmian.

19. Czy PIN do mojej karty jest ten sam?

Tak.

20. Czy będę mógł wypłacić pieniądze z bankomatów?

Tak. Klienci mogą korzystać z kart (płatności i wypłaty z bankomatów) zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

21. Co się stało z pieniędzmi, które powinny mi wpłynąć na konto przed przymusową restrukturyzacją albo w jej trakcie?

Transakcje i operacje realizowane są na bieżąco; usługa Express Elixir może być czasowo niedostępna.

22. Kiedy będę mógł dostać moje odsetki (np. z lokaty)?

Twoje produkty będą utrzymane na dotychczasowych warunkach. Odsetki zostaną naliczone w terminie zapadalności lokaty.

23. Mam już rachunek/rachunki w Pekao S.A. Jaki będzie limit gwarancji BFG po przejęciu banku?

Limit gwarancji pozostaje bez zmian, tj. równowartość w złotych 100 tys. euro na deponenta (z wyjątkami przewidzianymi w ustawie o BFG). Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/.

24. Zrobiłem przelew wieczorem przed rozpoczęciem przymusowej restrukturyzacji, co stało się z moimi pieniędzmi?

Zlecone przelewy są realizowane, usługa Express Elixir może być czasowo niedostępna.

25. Co z moimi obligacjami/akcjami banku?

Na pokrycie strat Idea Bank S.A., określonych w Oszacowaniu 1 wartości aktywów i pasywów Idea Banku, dokonanym przez niezależny podmiot PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., powodujących spadek jego kapitałów własnych do poziomu minus 482,8 mln złotych zostają umorzone akcje Banku oraz wyemitowane przez Bank obligacje, wskazane w Decyzji BFG.

26. Gdzie mogę znaleźć więcej informacji?

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.bfg.pl oraz na stronie www.ideabank.pl.

WIDEO - Petru: jestem przerażony tym, jak późno reaguje rząd. W kwietniu może być kolejna fala zwolnień Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ interia.pl, polsatnews.pl