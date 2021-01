Pampalini powróci. "Ruszyły prace nad kontynuacją bajki"

- Pampalini, obok Bolka i Lolka, Reksia, Błękitnego Rycerzyka, Smoka Wawelskiego i profesora Gąbki, jest jedną z kultowych postaci, które wypełniały dziecięcą wyobraźnię wielu pokoleń Polaków. Po wielu latach przerwy bielskie studio przygotowuje wielki powrót na małe ekrany sympatycznego łowcy - poinformował Tomasz Małodobry.

Szef SFR wskazał, że "Pampalini tym razem nie będzie chwytał zwierząt w egzotycznych krainach, tylko wyruszy tropem przygody po Polsce". Uchylając rąbka tajemnicy, zaznaczył, że przygody myśliwego będą mogły śledzić z zapartym tchem nie tylko dzieci, ale i ich rodzice, z myślą o których w serialu pojawią się nawiązania do poprzednich serii i "spora dawka łączącego pokolenia humoru".

Premiera w tym roku

- Pierwsze odcinki tej rodzinnej produkcji będziemy mogli zobaczyć już pod koniec 2021 r. - powiedział Małodobry.

Animowany serial "Pampalini łowca zwierząt" powstał w bielskim Studio Filmów Rysunkowych w latach 1977-1980. Zrealizowano 13 odcinków. Opowiada o przygodach myśliwego. Autorem scenariuszy byli Leszek Mech i Bronisław Zeman.

Będzie nowa bajka

Dyrektor dodał, że od końca grudnia trwają również prace koncepcyjne nad całkowicie nowym serialem skierowany do dzieci w wieku 6-12 lat. - Projekt nosi roboczy tytuł "Biuro śledcze", a jego bohaterowie będą uczyć konstruktywnego rozwiązywania problemów i zagadek. Agenci biura, dzięki nieszablonowemu podejściu do nauki, będą nie tylko objaśniali dzieciom skomplikowaną rzeczywistość, ale także zachęcali do zdobywania wiedzy - poinformował Tomasz Małodobry.

Studio Filmów Rysunkowych powstało w 1947 r. Pod kierownictwem plastyka Zdzisława Lachura utworzono w Katowicach zespół, który po komplikacjach lokalowych trafił do Bielska. Pierwszy film rysunkowy powstał rok później. Z bielskim studio współpracowali m.in. Zbigniew Lengren, Jan Szancer, Józef Szajna, Jan Brzechwa, Ludwik Jerzy Kern, Stefan Kisielewski, Krzysztof Komeda i Krzysztof Penderecki.