W Sylwestra wjechała w dom. W środku spała rodzina z dziećmi [ZDJĘCIA]

Policjanci z Wałcza zatrzymali 38-letnią kobietę, która kierując peugeotem, wbiła się w Sylwestra w dom stojący przy krajowej "dziesiątce" we wsi Lubno (woj. zachodniopomorskie). W czasie uderzenia w środku byli lokatorzy, w tym rodzina z dwojgiem dzieci, którym nic się nie stało. Dom został wyłączony z użytkowania z powodu znacznych zniszczeń.

Około godziny 4:20 w Sylwestra policjanci z Komendy Powiatowej w Wałczu zostali powiadomieni o wypadku na drodze krajowej nr 10 we wsi Lubno w gminie Wałcz.

Wypiła butelkę szampana i wsiadła w auto

Na miejscu okazało się, że 38-letnia kierująca samochodem osobowym marki peugeot straciła panowanie nad pojazdem i czołowo uderzyła w budynek mieszkalny składający się z dwóch "bliźniaków". Samochód wbił się w ścianę i zburzył jej znaczny fragment. W chwili zdarzenia w uszkodzonej części budynku przebywał mężczyzna, któremu nic się nie stało. W drugiej części domu spała rodzina z dwojgiem dzieci. Nikomu nic się nie stało.

Jak się okazało kierująca pojazdem była nietrzeźwa, a pomiar wykazał w wydychanym powietrzu ponad 2 promile alkoholu. Kierującej nic się nie stało. Została zatrzymana przez funkcjonariuszy, którym wyjaśniła, że wypiła butelkę szampana, wsiadła do auta i pojechała w stronę Wałcza.

Nadzór budowlany wykluczył użytkowanie

Policjanci zabezpieczyli ślady na miejscu zdarzenia i przesłuchali świadków oraz pokrzywdzonych. 38-latka wstępnie ma odpowiedzieć za spowodowanie niebezpieczeństwa powszechnego w postaci zawalenia się budowli, za co grozi kara do 10 lat więzienia. Jeśli działanie sprawcy było nieumyślne to kara ta może wynieść 5 lat pozbawienia wolności.

Kobieta odpowie także za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego podjął decyzję o wyłączeniu uszkodzonego budynku z użytkowania.

Komenda Powiatowa Policji w Wałczu Dom został poważnie uszkodzony.

O zdarzeniu poinformowała także Ochotnicza Straż Pożarna z Dębołęki, która zamieściła zdjęcia z akcji na miejscu zdarzenia.

