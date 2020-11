Wjechała samochodem pod pociąg. Dwójka dzieci w szpitalu

40-letnia kobieta, która w środę wieczorem na przejeździe kolejowym w małopolskim Bieczu wjechała samochodem pod pociąg relacji Zagórz-Stróże nie odniosła obrażeń. W wypadku poszkodowany został jej ośmioletni syn, który ze złamaniami kości twarzy został przewieziony do szpitala, a roczna córka trafiła na obserwację lekarską.

Jak powiedziała Katarzyna Cisło z zespołu prasowego małopolskiej policji, mieszkanka Gorlic kierowała oplem combo. Nie wiadomo, dlaczego nie zachowując ostrożności wjechała pod nadjeżdżający pociąg. - Zarówno kierująca, jak i maszynista byli trzeźwi - poinformowała Cisło.

Przyczyny zdarzenia wyjaśnia Komisja Badania Wypadków Kolejowych.

Do wypadku doszło w środę ok. godz. 20.20. Jak powiedział Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK dla pięciu osób podróżujących pociągiem zorganizowano transport zastępczy. - Był to ostatni pociąg na tej trasie tej doby, dlatego wypadek nie spowodował utrudnień w kursowaniu pociągów pasażerskich, a po 3,5 godzinie udało się przywrócić normalny ruch - powiedział Hamarnik.

dk/ PAP