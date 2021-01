Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z pandemią i jej skutkami.



Spadek liczby przypadków COVID-19

"Mamy 6945 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa" - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 102 osoby z wirusem SARS-CoV-2. Od początku epidemii zakaziło się 1 mln 312 tys. 780 ludzi. Z powodu COVID-19 zmarło łącznie 29 tys. 58 osób.

W sobotę poinformowano o 6945 nowych przypadkach;

Zmarły 102 osoby chore na COVID-19;

Z powodu koronawirusa odnotowano 18 zgonów;

84 osoby nie żyją z powodu chorób współistniejących;

Tysiąc nowych przypadków przekroczyło tylko woj. mazowieckie (1046);

W szpitalach przebywa 16 tys. 601 osób;

1588 pacjentów jest pod respiratorami;

Na kwarantannie przebywa 149 tys. 396 osób;

Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 6740 osób;

Wyzdrowiało dotąd 1 mln 55 tys. 436 chorych na COVID-19;

W ciągu doby z choroby wyszło 9155 osób.

Premier: "Dawka, której może zabraknąć potrzebującym"

Każda dawka szczepionki przekazana z naruszeniem harmonogramu to dawka, której może zabraknąć potrzebującym - napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Kilkanaście osób ze świata kultury i polityki zostało zaszczepionych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

"Nie ma żadnego uzasadnienia dla łamania zasad" - powiedział premier;

"Każda dawka szczepionki przekazana z naruszeniem harmonogramu to dawka, której może zabraknąć potrzebującym";

Szczepionka "w pierwszej kolejności dla służb medycznych, które walczą na pierwszej linii frontu z koronawirusem";

W następnej kolejności "służby mundurowe i nauczyciele oraz ci, dla których wirus stanowi śmiertelne zagrożenie - przede wszystkim seniorzy";

"Przestrzeganie zasad kolejności szczepienia to wyraz szacunku dla reguł społecznej solidarności" - zwrócił uwagę szef rządu;

"Informacje o znanych osobach m.in. ze świata kultury i polityki, które zaszczepiły się poza kolejnością to prawdziwy skandal" - powiedział premier;

"Placówki, które dopuściły do tego procederu i osoby, które wykorzystują swoją pozycję do uzyskania szczepionki poza kolejnością szkodzą Narodowemu Programowi Szczepień";

Polsat News ustalił, że poza kolejnością zaszczepili się: Wiktor Zborowski, Krzysztof Materna, Andrzej Seweryn, Maria Serweryn, Magda Umer, Krystyna Janda i były premier Leszek Miller.

Powołałem komisję - rektor WUM o szczepieniach poza kolejnością

- Powołałem wewnętrzną komisję, która z ramienia rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ma wyjaśnić tę sprawę - powiedział w sobotę rektor uczelni prof. dr hab. Zbigniew Gaciong. Według niego szczepienia prowadzi spółka Centrum Medyczne, która należy do WUM wybrana przez NFZ. - Zwróciłem się do władz spółki o podjęcie kroków, mających na celu wyjaśnienie tej kwestii - dodał.

Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapowiedział powołanie komisji do wyjaśnienia sprawy szczepień;

Szczepienia prowadziła spółka Centrum Medyczne, która należy do WUM poinformował prof. dr hab. Zbigniew Gaciong;

Zwróciłem się do władz spółki o podjęcie kroków, mających na celu wyjaśnienie tej kwestii - dodał;

Że zaszczepili się aktorzy, to oczywiście wiedziałem, tak samo jak wszyscy - powiedział;

Na pewno nie jestem zadowolony i to, że taka sytuacja miała miejsce - stwierdził.

Kto nie powinien się szczepić? Ekspert odpowiada



Wraz z wprowadzeniem szczepionek przeciw COVID-19 u wielu pojawiają się obawy - m.in. o to, komu szczepionka przyniesie korzyści i kto może ją przyjąć. Mówi o tym dr hab. n. med. Ernest Kuchar, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

Z powodu koronawirusa w Polsce oficjalnie, średnio umiera kilkaset osób dziennie;

Szczepienia powinny być przeprowadzone możliwie szybko;

Przebycie COVID-19 nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia;

Głównym przeciwwskazaniem jest ciężka reakcja alergiczna w wywiadzie;

Chodzi o osoby, które po szczepieniu trafiają do szpitala ze względu na anafilaksję;

Częstość anafilaksji szacuje się na ok. 1 przypadek na milion. Ryzyko jest realne, ale nieduże;

W przypadku osób z anafilaksją rezygnujemy ze szczepienia;

Szczepienia odraczamy w razie ostrej choroby gorączkowej; Szczepienia odraczamy w przypadku zaostrzenia choroby przewlekłej;

Pierwszy miesiąc po przechorowaniu COVID-19 nie szczepimy;

Istotny jest wiek - szczepimy osoby od 16 lat wzwyż.

Interaktywna mapa punktów pobrań wymazów

Pod adresem: pomoc.wp.mil.pl działa interaktywna mapa, na której można sprawdzić, gdzie znajdują się wspierane przez żołnierzy Wojska Polskiego punkty pobierania wymazów na obecność COVID-19 - podał rzecznik WOT płk Marek Pietrzak.

Mapa działa pod adresem pomoc.wp.mil.pl;

Mapa jest interaktywna, dostępna dla każdego;

Zawiera spis punktów pobierania wymazów wspieranych przez wojsko;

Są tam informacje o godzinach pracy, dostępności oraz numer telefonu kontaktowego;

Ikona punktu wymazowego ma jeden z czterech kolorów (zielony, żółty, czerwony lub niebieski);

Kolorom przypisano średni czas oczekiwania na pobranie wymazu;

Są tam także informacje o przygotowaniu się do badania w mobilnym punkcie pobrań;

W Polsce działają 634 punkty pobrań wymazów;

Żołnierze wspierają pracę blisko połowy z nich.

- Jeśli kogoś nie przekonują wyniki badań naukowych, to proszę zapytać osobę, która przechorowała COVID-19, bo to są ludzie, którzy w pierwszej kolejności chcą się zaszczepić. Już wiedzą, co to znaczy, wiedzą, jak ta choroba wygląda - powiedziała w Polsat News Angelika Aplas, zaszczepiona jako jedna z pierwszych pięciu osób w Polsce.



