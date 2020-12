Atak na syryjski autobus. 28 żołnierzy nie żyje

Państwo Islamskie (IS) przyznało się w czwartek do przeprowadzenia dzień wcześniej ataku na autobus w Syrii. Poinformowało, że w zamachu zginęło 40 żołnierzy armii syryjskiej, a sześciu zostało ciężko rannych. Oświadczenie opublikowała związana z IS agencja informacyjna Amak.