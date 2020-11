"Kilka minut temu ten menedżer i naukowiec osiągnął status męczennika po wielu latach wysiłku i walki" - oświadczyło irańskie ministerstwo obrony, cytowane przez państwowe media w Iranie.

Półoficjalna irańska agencja Fars, uważana za organ powiązany z irańską Gwardią Rewolucyjną, podała, że atak miał miejsce w Absard, małym mieście położonym na wschód od Teheranu. Świadkowie mówią o odgłosie eksplozji, a następnie strzałach z karabinu maszynowego. Według Fars atak wymierzony był w samochód, w którym znajdował się Fakhrizadeh.

Zdjęcia i materiały wideo udostępnione w internecie pokazują nissana z dziurami po kulach w przedniej szybie i krwią na asfalcie.

