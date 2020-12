Powitaliśmy Nowy Rok 2021 z Sylwestrową Mocą Przebojów

Tuż przed północą na scenie pojawił się Bajm. W doskonałym momencie, bo „Płynie w nas gorąca krew”, a przecież nie odnajdzie więcej nas „Ta sama chwila”. - Życzymy wszystkim, żeby kolejny rok był naprawdę lepszy! - powiedziała Beata Kozidrak, a potem na scenę wyszli wszyscy artyści Sylwestrowej Mocy Przebojów.

Wspólne odliczanie! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Witamy Nowy Rok! Wszystkiego najlepszego!

Stary rok pożegnali Małgorzata Walewska oraz Czadoman - triumfator 13. edycji „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, jako Andrea Bocelli w idealnie pasującym do chwili utworze „Time To Say Goodbye”.

Energia wspomnień

Krzysztof Ibisz w sylwestrowy wieczór wylądował helikopterem na dachu budynku Telewizji Polsat. W ostatnim czasie uczył się pilotować takie maszyny. Wraz z prowadzącym Sylwestrową Moc Przebojów przybyły liczne gwiazdy największej domówki w Polsce. Na scenie zobaczyliśmy między innymi Dodę, Michała Wiśniewskiego, Sławomira i Kajrę, Dawida Kwiatkowskiego oraz Michała Szpaka.





Imprezę już na początku rozkręciła wyjątkowa Beata Kozidrak z zespołem Bajm oraz hitami, które kocha cała Polska - „Biała armia” oraz „Co mi Panie dasz”. To był pierwszy moment na spojrzenie z nadzieją w przyszłość. Oby kolejny rok był zdecydowanie lepszy!

Swoim głosem uraczyła nas także Maryla Rodowicz, której występ był odpowiedzią na apel internautów. Nie ma Sylwestra bez Maryli", pisali w komentarzach jej fani.

Fun Factory przeniosło wszystkich w dyskotekowe lata 90., gdzie królował jeden z ich skocznych hitów „Doh Wah Diddy”. Pojawił się także Lou Bega, który z przytupem wkroczył na scenę i zakomunikował, że fajne dziewczyny są wszędzie! Six, seven, eight, nine, ten, „I Got a Girl”.

Wspomnień czar zagwarantowała natomiast wspaniała Alicja Majewska. Ma w repertuarze mnóstwo piosenek, które doskonale znają całe pokolenia. Są to m.in. „Jeszcze się tam żagiel bieli” oraz „Odkryjemy miłość nieznaną”. - Proszę się nie krępować i ze mną śpiewać - powiedziała artystka.

