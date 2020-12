Premier: zdaliśmy egzamin z odpowiedzialności i solidarności

To był trudny rok - napisał premier Mateusz Morawiecki, podsumowując kończący się 2020 r. "O północy startuje nowa dekada. Życzę sobie i Państwu, by ten rok i kolejne lata upłynęły pod znakiem polskich sukcesów" - dodał we wpisie.

"Kiedy Dawid Kubacki wygrywał na początku stycznia Turniej Czterech Skoczni byliśmy pewni, że to zapowiedź 12 miesięcy sukcesów. A jednak potem przyszedł marzec i epidemia - cios, którego nikt nie mógł się spodziewać" - napisał szef rządu w czwartek na Facebooku.

"Dziś jestem myślami z wszystkimi, których COVID-19 dotknął najbardziej. Wiele polskich rodzin musiało pożegnać swoich bliskich. Wszyscy przeżyliśmy długie miesiące w strachu o zdrowie i życie, zaniepokojeni o naszą przyszłość" - podkreślił.

To był trudny rok. Kiedy Dawid Kubacki wygrywał na początku stycznia Turniej Czterech Skoczni byliśmy pewni, że to... Opublikowany przez Mateusz Morawiecki Czwartek, 31 grudnia 2020

Premier podziękował m.in. służbie zdrowia. "Z ogromną wdzięcznością myślę dziś również o tych, którzy nie pozwolili byśmy stracili nadzieję. O medykach i przedstawicielach wszystkich służb walczących na pierwszej linii frontu z wirusem. Dziękuję!" - napisał.

W jego ocenie ten rok przejdzie do historii, bo "choć pandemia rzuciła na niego cień, to ciągle przebijały go promienie nadziei - dziś coraz silniejsze".

Kryzys, unijne środki i Andrzej Duda

"W Europę i świat uderzył najpotężniejszy od 100 lat kryzys gospodarczy. W znacznym stopniu osłoniliśmy przed nim Polskę dzięki Tarczy Antykryzysowej, wspierając tysiące przedsiębiorców i broniąc miejsc pracy" - napisał premier.

"Mimo oporu, wywalczyliśmy ponad 700 mld zł dla Polski w nowym budżecie unijnym. Razem ze środkami z naszego budżetu będą one filarem budowy Nowego Ładu" - zapewnił.

ZOBACZ: Duda gratuluje Bidenowi i zaprasza go do Polski. Podano informacje dot. spotkania

Przypomniał też, że w mijającym roku "prezydent Andrzej Duda odniósł zwycięstwo w wyborach zapewniając Polsce stabilizację na kolejne 5 lat".

"Świętując 40-lecie Solidarności mogliśmy podzielić się naszą solidarnością z narodem Białoruskim, który tak jak Polacy pragnie żyć w wolnym i niezależnym od obcych wpływów kraju" - zaznaczył Morawiecki podsumowując 2020 r.

Historyczne sukcesy Polaków. "Możemy być dumni"

Przypomniał, że jest to rok, w którym razem cieszyliśmy się z historycznych sukcesów naszych sportowców. "Iga Świątek została tenisową Królową Paryża. Bartosz Zmarzlik potwierdził swoją dominację w żużlu. A Robert Lewandowski został obsypany nagrodami dla najlepszego piłkarza na świecie (na które zasługiwał już od dawna!)" - podkreślił szef rządu.

ZOBACZ: Lewandowski odebrał nagrodę Globe Soccer Awards dla piłkarza roku

"W momencie największej próby pokazaliśmy to, co w nas najlepsze. Zdaliśmy egzamin z odpowiedzialności i solidarności. W tym trudnym czasie mogliśmy być dumni z Polski, mogliśmy być dumni z tego, że jesteśmy Polakami" - stwierdził.

Ocenił, że "za progiem czeka nas nowy lepszy rok. Do tej pory to wirus miał nad nami przewagę, teraz to my dysponujemy szczepionką".

"Patrzę na rok 2021 z nadzieją - Narodowy Program Szczepień to nasz bilet do normalności. Po tym, jak wytrwaliśmy 9 miesięcy wystarczy byśmy z niego skorzystali" - napisał.

Sylwester z najbliższymi

"A Sylwestra spędzę tak jak bardzo lubię. Z ludźmi, których kocham - żoną i moimi dziećmi. Wierzę, że wszyscy spędzimy go pośród najbliższych" - zdradził swoje plany na czwartkowy wieczór Morawicki.

ZOBACZ: Witamy 2021 rok. Sylwester w domu i za nieduże pieniądze

"Przywitajmy Nowy Rok bezpiecznie, niech Sylwester będzie zapowiedzią naszego zwycięstwa w walce z epidemią. O północy startuje nowa dekada. Życzę sobie i Państwu, by ten rok i kolejne lata upłynęły pod znakiem polskich sukcesów" - zaznaczył we wpisie na Facebooku premier.

Swój wpis urozmaicił ikonami, m.in. strzelającego szampana czy strzykawki - gdy pisał o szczepieniach albo piłki nożnej - przy słowach dotyczących Roberta Lewandowskiego.

WIDEO - "Debata dnia" - 30 grudnia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/PAP, polsatnews.pl