"Mamy 13 397 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem" - podało Ministerstwo Zdrowia w czwartek. Najwięcej zachorowań odnotowano w województwach: mazowieckim (1739), kujawsko-pomorskim (1517), wielkopolskim (1469), pomorskim (1288), warmińsko-mazurskim (1061) i śląskim (1046).

Nowe przypadki koronawirusa

Nowych chorych zdiagnozowano także na podstawie testów wykonanych w laboratoriach i przychodniach województw: zachodniopomorskiego (900), dolnośląskiego (804), łódzkiego (703), lubelskiego (564), lubuskiego (493), małopolskiego (387), podlaskiego (356), opolskiego (347), podkarpackiego (284) i świętokrzyskiego (193).

246 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Zmarło ponad 500 chorych

"Z powodu COVID-19 zmarły 104 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 428 osób" - podał resort. W sumie to 532 chorych.

Ponad 160 tys. osób na kwarantannie

Ministerstwo Zdrowia podało w czwartek, że w kraju zajętych jest 16 tys. 970 łóżek przeznaczonych dla pacjentów chorych na COVID-19. Wszystkich takich miejsc jest 35 tys. 145. Pod respiratorami leży 1607 chorych. Wszystkich takich urządzeń dla chorych na koronawirusa zarezerwowano 3078 w całym kraju.

Kwarantanna obejmuje obecnie 164 tys. 847 osób, a nadzór sanitarno-epidemiologiczny dotyczy 6991 osób. Wyzdrowiało 1 mln 36 tys. 138 chorych. W ciągu jednej doby z choroby wyszło 10 tys. 249 zakażonych.

Ponad 22 tys. zaszczepionych medyków

W środę zaszczepiło się przeciw COVID-19 ponad 22 tys. medyków. Do godziny 18:00 tego dnia pierwszą dawkę szczepionki przyjęło 36,3 tys. pracowników ochrony zdrowia z tzw. grupy "zero", która została wytypowana do akcji szczepień jako pierwsza.

Ministerstwo Zdrowia podawało, że zaszczepienie medyków zapewni bezpieczeństwo pacjentom i zabezpieczy służbę zdrowia przed załamaniem w czasie trzeciej fali pandemii.

Ograniczenia w przemieszczaniu w Sylwestra

W noc sylwestrową z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju ograniczenia w przemieszczaniu się. - Te przepisy nie są przeciw komukolwiek, są przeciw wirusowi; za złamanie przepisów mogą grozić mandaty - ostrzegali przedstawiciele rządu. Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker wskazywał, że "te przepisy nie są przeciw komukolwiek, są przeciw wirusowi". - Tu należy apelować przede wszystkim do zdrowego rozsądku, bo przepisy są po to, by ten wirus, z którym się zmagamy, się nie rozprzestrzeniał - zaznaczył.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 grudnia br. w noc sylwestrową z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 "na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczanie się osób przebywających na tym obszarze jest możliwe wyłącznie w celu: wykonywania czynności służbowych lub zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej; zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego".

Można rozcieńczać szczepionkę

W Polsce rozpoczęły się szczepienia preparatem produkcji koncernu Pfizer/BionTech o nazwie Corminaty. Pozyskanie i podanie sześciu dawek z jednej fiolki Corminaty jest optymalne, dopuszczalne i bezpieczne - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Producent zalecał podawanie pięciu dawek, mimo iż w praktyce z jednej fiolki można uzyskać nawet do 7 dawek szczepionki.

Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego szczepionka Comirnaty jest podawana domięśniowo po rozcieńczeniu jako cykl dwóch dawek (po 0,3 ml każda) w odstępie co najmniej 21 dni. Pojedyncza dawka dedykowana dla jednego pacjenta powinna wynosić 0,3 ml.

Trzecia fala koronawirusa

Koronawirus wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Jej najczęstsze objawy to gorączka, kaszel, duszności, bóle mięśni oraz zmęczenie. Wirus SARS-CoV-2 przenosi się drogą kropelkową. Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i śmierć z powodu infekcji są osoby w podeszłym wieku, mające obniżoną odporność oraz pacjenci z innymi przewlekłymi chorobami.

Choroba COVID-19 została po raz pierwszy rozpoznana przez lekarzy w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. Skala zakażeń wzrosła na tyle gwałtownie, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11 marca ogłosiła stan pandemii na świecie. Pacjent "zero" został zdiagnozowany w Polsce na początku marca tego roku.

