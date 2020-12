Wypadł za burtę. Na ratunek czekał na latarni morskiej

64-letni David Simpson wypadł ze swojej łodzi w wyniku silnego uderzenia fali w pobliżu Caloundra na Queensland's Sunshine Coast. Patrzył jak statek - z psem na pokładzie - odpływa. Sam pokonał blisko kilometr do nadajnika wodnego, na którego drabinę zdołał się wspiąć. Tam czekał na ratunek.

- Fala uderzyła w łódź. Próbowałem zabezpieczyć ponton, ale lina się zepsuła. Uderzył we mnie i wypadłem około 2,5-3 metrów za burtę - mówił 9News.

Well done to our crews last night who took part in the search and rescue to locate the missing boatie who had been...

Na ratunek czekał trzy godziny

Statek bez załogi, ale z wciąż pracującym silnikiem i psem na pokładzie odkrył inny marynarz, który zawiadomił służby. Simpson podkreślił, że próbował zwrócić na siebie uwagę w każdy możliwy sposób. Zdjął nawet spodenki, by nimi machać.

Trzy godziny po wszczęciu alarmu mężczyznę - 1,6 mil od jego statku - odnalazł helikopter. - Miał szczęście, że udało mu się dopłynąć do latarni - zauważył 9News Ian Hunt, dowódca straży przybrzeżnej Mooloolaba.

Psa 64-latka Staffordshire Bull Terriera o imieniu Mitch uratowała załoga Surf Lifesaving Queensland. Obecnie trwają próby wypchnięcia - osiadłego na mieliźnie - statku Simpsona.

#UPDATE - Meet Mitch the dog who spent last night with our lifeguards after they rescued him from the boat which ran aground at #BribieIsland.



He will be reunited with his owner today, in the meantime he will be helping keep watch of beachgoers. pic.twitter.com/GSjoliBfEH