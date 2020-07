Szukali kitesurfera przez kilka godzin. Mężczyzna o akcji przeczytał w mediach

Poszukiwany przez kilka godzin przez służby ratownicze na Zatoce Gdańskiej kitesurfer sam zgłosił się po północy do sopockiego WOPR. Okazało się, że mężczyzna o własnych siłach dobił do brzegu.

Akcja poszukiwania kitesurfera trwała w środę do godziny 23 i miała być kontynuowana w czwartek od wczesnych godzin rannych. Zaangażowane w nią były jednostki pływające Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR, WOPR, Straży Granicznej oraz śmigłowiec Marynarki Wojennej.

Trwają, kolejne już w tym tygodniu, poszukiwania na Zatoce Gdańskiej. O godzinie 18:36 do Centrum Koordynacji... Opublikowany przez Sopockie WOPR Środa, 22 lipca 2020

- Na całe szczęście pięć minut po północy mężczyzna czytając na lokalnej stronie internetowej informacje, że są prowadzone poszukiwania kitesurfera z czerwonym latawcem zorientował się, że może chodzić o niego i zgłosił się do sopockiego WOPR. Mężczyzna przyznał, że ok. 18:30 miał problemy z utrzymywaniem się na wodzie, ponieważ latawiec mu się rozerwał, ale na całe szczęście o własnych siłach udało mu się powrócić do brzegu - powiedział w czwartek rzecznik prasowy Służby SAR w Gdyni Rafał Goeck

prz/ PAP