Dziewczynka na dmuchanym jednorożcu dryfowała na pełnym morzu

Do nietypowej sytuacji doszło w niedzielę. Pięcioletnia dziewczynka kurczowo trzymała się dmuchanej zabawki. Wcześniej przebywała z rodzicami na plaży w Antirrio nad Morzem Jońskim. Tam, porwana przez fale, zniknęła im z oczu. Opiekunowie wezwali pomoc.

ZOBACZ: Rzucił się na ratunek 12-latce. Policjant utonął

No words.



A child on a flotation device saved by ferry at Antirrio Greece #Greece pic.twitter.com/xCjhkFYCtH