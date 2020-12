Wielka Brytania: ponad 50 tys. zakażeń w ciągu doby, blisko tysiąc zgonów

981 nowych zgonów z powodu Covid-19 zarejestrowano w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii, co jest najwyższym bilansem od końca kwietnia, a liczba nowo wykrytych zakażeń koronawirusem po raz drugi z rzędu przekroczyła 50 tys. - podał w środę brytyjski rząd. Ponad trzy czwarte ludności Anglii znajdzie się od czwartku na obszarach objętych najwyższym poziomem restrykcji epidemicznych.

Liczba zgonów jest prawie 2,5-krotnie wyższa od bilansu z wtorku i o 237 wyższa od tego z poprzedniej środy, który był do tej pory najgorszym od początku drugiej fali epidemii. Zwraca uwagę, że aż 919 spośród tych nowych zgonów zarejestrowano w Anglii, co jest największą liczbą od 21 kwietnia, podczas gdy w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej bilanse są na podobnych poziomach, co w ostatnich dniach.

W całym kraju z powodu Covid-19 zmarło dotychczas 72 548 osób, z czego 63 298 w Anglii, 4510 - w Szkocji, 3429 - w Walii, a 1311 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje szóste miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami, Meksykiem i Włochami.

Ponad 50 tys. nowych przypadków

Liczba nowo wykrytych zakażeń - 50 023 - jest o ponad 3 tys. niższa od tej z wtorku, ale to nadal drugi najwyższy bilans od początku epidemii. Zdecydowaną większość tych zakażeń - 43 554 - stwierdzono w Anglii. Najwyższy w historii bilans - 2143 - zanotowano w Irlandii Północnej, choć w tym przypadku po części jest to skutkiem uzupełniania statystyk z okresu świątecznego. W Szkocji wykryto 2045 zakażeń, a w Walii - 2281.

Od początku epidemii w całym kraju potwierdzono 2 432 888 zakażeń SARS-CoV-2, co jest szóstą najwyższą liczbą na świecie - więcej jest tylko w USA, Indiach, Brazylii, Rosji i Francji.

W ciągu ostatniej doby wykonano prawie 345 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, a od początku epidemii - już ponad 51,6 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 738 tys. testów na dobę.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w poniedziałek a godz. 17 we wtorek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 we wtorek a godz. 9 w środę.

Według danych z wtorku, które obejmują tylko Anglię i Szkocję, w szpitalach przebywało 22 879 chorych na Covid-19, co stanowi wzrost o 1413 w stosunku do poniedziałku. Jednak sama liczba pacjentów w szpitalach w Anglii i Szkocji jest o ponad tysiąc wyższa niż w szczytowym momencie pierwszej fali w całym Zjednoczonym Królestwie.

Ponad trzy czwarte ludności Anglii znajdzie się od czwartku na obszarach objętych najwyższym poziomem restrykcji epidemicznych. Z powodu nowej odmiany koronawirusa brytyjski minister zdrowia Matt Hancock podniósł restrykcje na kolejnych obszarach kraju.

jo/ PAP