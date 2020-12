Zderzyły się trzy auta. Nie żyje młoda kobieta

Do wypadku doszło w okolicy miejscowości Jeleń. Trasa jest zablokowana. Policja wprowadziła objazdy drogami lokalnymi.

- W zdarzeniu mamy łącznie pięć osób poszkodowanych. W tym jedna ofiara śmiertelna - to młoda kobieta, była pasażerką jednego z rozbitych pojazdów - mówił polsatnews.pl mł. kpt. Michał Myrda, rzecznik tczewskiej straży pożarnej.

Zakleszczeni w pojazdach

Na miejscu pojawiło się siedem zastępów straży pożarnej i policja. - Służby zastały na miejscu trzy osoby zakleszczone w pojazdach. Przy użyciu hydraulicznych narzędzi ratowniczych strażacy umożliwili dostęp do poszkodowanych - zaznacza oficer prasowy.

Jak dodaje, "w pierwszej kolejności uwolniono osobę, która była reanimowana". - Po kilkudziesięciu minutach resuscytacji lekarz stwierdził zgon u poszkodowanej - przekazał mł. kpt. Myrda.

W akcji brał udział śmigłowiec LPR

- Pozostałe cztery osoby, które uczestniczyły w tym zdarzeniu, te z większymi obrażeniami zostały przetransportowane do szpitali - informuje mł. kpt. Michał Myrda. Jedna z osób została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy. Pozostali trafili do szpitali w Sztumie i Kwidzynie.

Łukasz Błotnicki z Punktu Informacji Drogowej oddziału gdańskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że utrudnienia w ruchu mogą potrwać do ok. godz. 20.30.

