Podlaska policja poinformowała, że do wypadku doszło po północy ze środy na czwartek w powiecie wysokomazowieckim. Przed wjazdem do Wysokiego Mazowieckiego od strony Sokół, policyjny patrol próbował zatrzymać do kontroli kierowcę osobowego audi.

ZOBACZ: Jeździł autem, bo nie mógł zasnąć. Po pościgu zatrzymano... 13-latka

Ten jednak zaczął uciekać, po wyjechaniu z miasta w kierunku Brzósek Brzezińskich, na zakręcie drogi stracił panowanie nad autem, które wypadło z trasy.

Uciekał, bo nie miał prawa jazdy?

W wypadku zginął 19-letni pasażer pojazdu, ranny kierowca trafił do szpitala. Według wstępnych badań, nastolatek prowadzący audi był trzeźwy, ale nie miał prawa jazdy; niewykluczone że to właśnie było powodem jego ucieczki przed drogową kontrolą. Policja poinformowała również w czwartek, że zmarła jedna z osób rannych w środowy wieczór w wypadku na Rondzie Jagiellonii, na wjeździe do Białegostoku od strony Warszawy. ZOBACZ: Wypadek na przejściu dla pieszych w Grajewie. Dwie dziewczynki trafiły do szpitala 28-latek, który wjechał tam na czerwonym świetle jeepem, uderzył w bok jadącej toyoty; zmarł w szpitalu pasażer tego auta. Kierowca jeepa po wypadku porzucił auto i uciekał z 5-letnim dzieckiem. 28-latka zatrzymał policjant - przewodnik z psem, dziewczynka została zabrana do szpitala.

