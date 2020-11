Śmiertelny wypadek na przejeździe. Pociąg potrącił motocyklistów

Do zdarzenia doszło w niedzielę o godz. 20:37 na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Garkach w powiecie ostrowskim. Motocyklem poruszały się dwie osoby, w które uderzył pociąg osobowy PKP Intercity relacji Wrocław - Warszawa.

Wiadomo, że to dwóch mieszkańców Garek w wieku 30 i 35 lat.

W pociągu znajduje się 90 pasażerów, "którymi zajmie się straż ochrony kolei" - wyjaśnił kpt. Marcin Rosik z ostrowskiej straży pożarnej. Jak dodał, "na razie w sprawie nic więcej nie wiadomo".

- Służby ratunkowe dopiero docierają na miejsce zdarzenia - przekazał strażak.

Pociągi opóźnione po śmiertelnym wypadku

Pasażerowie z innych pociągów także muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami co najmniej do północy. Pociągi PKP Intercity, które miały przejechać odcinkiem między Granowcem a Odolanowem, kierowane są objazdem przez Krotoszyn i Zduny. Składy regionalne puszczane są przez miejsce wypadku po jednym torze.

Trzy i pół godziny spóźnienia ma pociąg PKP Intercity "Mehoffer" z Krakowa do Szczecina, podobnie "Asnyk" z Wrocławia do Warszawy. 78 minut spóźnienia notuje skład "Nałkowska" z Białegostoku do Zgorzelca.

Opóźniony o 43 minuty jest również międzynarodowy "Nightjet" z Wiednia do Berlina przez Wrocław. Później na stacjach pojawi się też kilka regionalnych pociągów Kolei Dolnośląskich.

msl/wka/ polsatnews.pl, PAP