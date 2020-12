Siłownie działały pomimo zakazu. Kontrole w całym kraju

Zgodnie z rozporządzeniem rządu ws. ustanowienia ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii od 28 grudnia do 17 stycznia w obiektach handlowych lub usługowych o powierzchniach powyżej 2 tys. m.kw. będzie obowiązywał zakaz handlu detalicznego.

W galeriach mogą działać sklepy spożywcze, apteki, drogerie, księgarnie, sklepy zoologiczne, budowalne, meblowe, z akcesoriami samochodowymi i usługami telekomunikacyjnymi.

Ustanowiony został także zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców działalności związanej z prowadzeniem m.in dyskotek i klubów nocnych, basenów, aquaparków i siłowni.

Małopolska: 541 obiektów handlowych i 176 siłowni

541 obiektów handlowych, 176 siłowni i klubów fitness, trzy aquaparki i baseny oraz cztery stoki narciarskie skontrolowali w poniedziałek małopolscy policjanci, w związku z wchodzącymi z początkiem tygodnia obostrzeniami. Funkcjonariusze odkryli dwa działające obiekty sportowe.

Rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń poinformował, że na terenie gminy Wadowice funkcjonariusze ujawnili jeden działający klub sportowy - siłownię, w którym ćwiczyła grupa kilkunastu osób. Z kolei w klubie fitness w powiecie dąbrowskim rzekomo ćwiczyć mieli członkowie kadry narodowej jednej z dyscyplin sportowych.

Policja skontrolowała jedną z siłowni w okolicach Wadowic. Wylegitymowano 16 ćwiczących osób. Funkcjonariusze będą sprawdzać, czy to sportowcy zawodowi. Dodatkowo postępowanie będzie prowadził wadowicki sanepid. @RadioKrakow pic.twitter.com/zU0hOBvcQ1 — Marek Mędela (@MedelaMarek) December 28, 2020

- W przedmiotowych sprawach wszczęto postępowania wyjaśniające. W ich toku policjanci ustalą okoliczności otwarcia tych klubów sportowych. W razie stwierdzenia braku ku temu podstaw, wobec właścicieli obiektów skierowane zostaną wnioski o ukaranie do sądu - za popełnione wykroczenie grozi im w sądzie grzywna do 5 tys. zł, bądź nałożone zostaną na nich mandat karne - do 500 zł - podał rzecznik policji. Jak dodał Gleń, o sprawie zostanie powiadomiona także inspekcja sanitarna, która może nałożyć na podmioty łamiące obostrzenia karę pieniężną w wysokości od 5 tys. do 30 tys. zł.

Ponadto policja sprawdza czy osoby przebywające w miejscach publicznych zasłaniają usta i nos. Podobne kontrole prowadzone są w placówkach handlowych i usługowych, gdzie przestrzegane muszą być także inne obostrzenia sanitarne, takie jak m.in. ograniczenia w ilości obsługiwanych osób. Funkcjonariusze kontrolują także środki komunikacji publicznej i osoby odbywające kwarantannę domową.

Podkarpacie: 16 osób ćwiczyło na siłowni

Do sądu zostaną skierowane wnioski o ukaranie wobec 16 osób, które złamały obowiązujące obostrzenia. W Dębicy (podkarpackie) wbrew zakazowi w poniedziałek ćwiczyli na siłowni – poinformowała rzeczniczka podkarpackiej policji podinspektor Marta Tabasz-Rygiel.

W poniedziałek dębiccy policjanci kontrolowali obiekty handlowe i kluby fitness, pod kątem przestrzegania obowiązujących obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa.

- Okazało się, że wbrew obowiązującemu zakazowi, jedna z siłowni działała. Podczas kontroli policjanci zastali w lokalu jedną osobę z obsługi i 15 ćwiczących. Wszyscy zostali wylegitymowani. Wobec nich prowadzone będą czynności wyjaśniające o wykroczenie – mówiła podinsp. Tabasz-Rygiel.

Rzeczniczka przypomniała, że w związku ze złamaniem obowiązujących obostrzeń, policjanci skierują notatki służbowe do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która może nałożyć na te osoby wysokie kary pieniężne. - Do sądu, wobec tych 16 osób, zostaną także skierowane wnioski o ukaranie za popełnione wykroczenie – dodała.

Pomorskie: kara dla właściciela siłowni w Bytowie?

W poniedziałek bytowscy policjanci sprawdzali, czy właściciele lokali w obiektach handlowych oraz siłowni stosują się do rządowych wytycznych.

Służby prasowe policji w Bytowie podały, że w trakcie kontroli w jednej z siłowni mundurowi zauważyli, że przebywa w niej kilka osób. - Ze względu na to, iż działalność siłowni została całkowicie zawieszona, na właściciela obiektu sporządzono wniosek o ukaranie do sądu oraz powiadomiona zostanie Państwowa Inspekcja Sanitarna – podały służby.

W obiektach handlowych nie stwierdzono nieprzestrzegania wytycznych

Świętokrzyskie: "właściciele wykazali się odpowiedzialnością"

Kilkaset kontroli m.in. w galeriach handlowych, stacjach narciarskich i siłowniach przeprowadzili w poniedziałek w woj. świętokrzyskim policjanci. Były one związane z nowymi obostrzeniami epidemiologicznymi.

- Właściciele tych miejsc wykazali się odpowiedzialnością. Podczas licznych kontroli policjanci napotkali jedynie trzy sytuacje, w których były nieprawidłowości – poinformował Maciej Ślusarczyk, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Maciej Ślusarczyk poinformował, że poniedziałek policjanci w woj. świętokrzyskimi sprawdzali stosowanie się do przepisów. Funkcjonariusze sprawdzili siedem stoków narciarskich, 83 siłownie, 16 galerii handlowych, 287 placówek handlowych, cztery lodowiska, pięć pływalni.

- Policjanci w 26 przypadkach dokonywali kontroli wspólnie ze służbami sanitarnymi. W większości przypadków działania odbywały się bez komplikacji. Policjanci napotkali jedynie trzy sytuacje, w których były nieprawidłowości. Dwie z nich zakończyły się mandatami karnymi, w jednym przypadku sprawa trafi do sądu – poinformował.

Ślusarczyk dodał, że wszystkie nieprawidłowości dotyczyły niestosowania się do obowiązku zasłaniania ust i nosa

Wielkopolska: ćwiczyło kilka osób

Podczas poniedziałkowych kontroli wielkopolscy policjanci zastali osoby ćwiczące, pomimo obowiązujących obostrzeń, w czterech siłowniach w regionie. Wszczęto postępowania wyjaśniające, a materiały zostaną przekazane sanepidowi – poinformowała policja.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował w poniedziałek PAP, że funkcjonariusze na terenie całego regionu skontrolowali kilkadziesiąt obiektów sportowych i ujawnili cztery działające siłownie.

- W siłowniach w Kaliszu, Ostrowie Wlkp. i w Złotowie zastano osoby ćwiczące. W związku z tym zostały wszczęte działania wyjaśniające. Materiały zostaną przekazane do służb sanitarnych – podał Borowiak.

Dodał, że w skontrolowanych przed południem lokalach ćwiczyło po kilka osób.

Warmińsko-Mazurskie: "mieszkańcy stosują się do obowiązujących przepisów"

Policjanci z woj. warmińsko-mazurskiego skontrolowali w poniedziałek ponad 500 różnych miejsc, które w związku z nowymi obostrzeniami do 17 stycznia mają być zamknięte. Mandatem ukarano jedną osobę, która nie miała maseczki - poinformowała policja.

Policjanci z Warmii i Mazur kontrolowali w poniedziałek obiekty handlowe, sportowe, hotele oraz stoki. Ich działania wspierała inspekcja sanitarna.

- Tylko dzisiaj na terenie całego województwa skontrolowano 463 obiekty handlowe, 111 obiektów sportowych takich jak siłownie lub centra fitness oraz 50 hoteli. Funkcjonariuszy nie zabrakło również na 8 stokach, które znajdują się w naszym regionie - poinformował Rafał Jackowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Dodał, że przy 36 takich kontrolach policjantom towarzyszyli pracownicy inspekcji sanitarnych.

- Możemy śmiało stwierdzić, że mieszkańcy regionu stosują się do obowiązujących przepisów, ponieważ tylko jedna osoba została ukarana mandatem w związku z niezakrywaniem ust i nosa - dodał Jackowski.

