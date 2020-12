Wcielał się w Asterixa, Cienkiego z "Toy Story", Barney'a z "Flinstonów", myszkę Pixie, a także ponad 100 innych postaci. W wieku 60 lat zmarł aktor dubbingowy Mieczysław Morański. Zagrał on również w kilkudziesięciu serialach, m.in. "W rytmie serca". Artysta zmagał się z powikłaniami po zakażeniu koronawirusem.

Mieczysław Morański urodził się 21 stycznia 1960 roku w Warszawie. W latach 1983-87 występował w Teatrze Polskim w Warszawie, w latach 1987-94 w Teatrze Dramatycznym, a od 1994 był częścią ekipy Teatru Rampa.

Jednak widzom znany jest przede wszystkim jako drugoplanowy bohater blisko 60 seriali. Zagrał m.in. w "Domu", "M jak miłość", "Klanie", "Na Wspólnej", "Komisarzu Aleksie" czy "Ranczu". Jego ostatnimi rolami były alkoholik w "Szadzi" oraz dozorca cmentarny we "W rytmie serca".

"Dorobek aktorski Mieczysława jest niezwykle bogaty i imponujący"

O śmierci Morańskiego poinformował Teatr Rampa.

"Najbliżej w pamięci naszych Widzów znajduje się on jako uroczy i wielobarwny stały bywalec kawiarenki w Cafe Sax - pan Czesio, do którego Poetka już na samym wstępie spektaklu mówi, że "każde życie to materiał na książkę". Dziś, wydaje się, że słowa te były wypowiadane specjalnie z myślą o Nim. Dorobek aktorski Mieczysława jest niezwykle bogaty i imponujący" - napisano.

Jego głosem mówiło ponad sto postaci

Morański specjalizował się także w dubbingu. Zasłynął jako głos Asterixa w serii filmów o tym bohaterze, spośród których najbardziej znane to "Asterix i Obelix kontra Cezar" oraz "Asterix i Obelix: Misja Kleopatra". Był również głosem Barney'a z "Flinstonów", myszy Pixie i Cienkiego z "Toy Story 3" oraz "Toy Story 4".

Na swoim koncie miał również udział w innych znakomitych adaptacjach m.in.: "Epoka Lodowcowa", "Garfield", "Batman", "Gwiezdne wojny", "Toy Story", wszystkie części "Harry'ego Pottera" czy "Wiedźmin". Dubbingiem zajmował się przez większość swojego życia, jego głosem mówiło ponad sto postaci.

Aktor był zakażony koronawirusem, jego śmierć nastąpiła 27 grudnia w wyniku powikłań choroby.

