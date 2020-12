Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z pandemią i jej skutkami.

W piątek przybyło 9077 nowych, potwierdzonych zakażeń SARS-CoV-2;

Zmarło kolejnych 240 chorych;

W tym były 63 zgony z powodu COVID-19 i 177 z powodu współistnienia z innymi schorzeniami;

Najwięcej zakażeń wykryto w woj. mazowieckim (1166), wielkopolskim (1056) i zachodniopomorskim (990)

Od początku epidemii w Polsce zachorowało 1 mln 240 tys. 79 osób;

Jak dotąd zmarły 26 tys. 992 osoby;

W ciągu doby wykonano ponad 21 tys. testów;

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 16 tys. 735 pacjentów;

1 603 chorych jest pod respiratorami;

Na kwarantannie przebywa 162 tys. 608 osób;

Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objęto 8949 osób;

Wyzdrowiały dotąd 984 tys. 683 osoby chore na COVID-19.

Szczepienia dla seniorów w styczniu

Jest bardzo prawdopodobne, że w styczniu przejdziemy do szczepienia grupy pierwszej, czyli do tej, do której zakwalifikowani są seniorzy i wybrane zawody takie jak przedstawiciele służb mundurowych i nauczyciele - powiedział w Polsat News szef KPRM Michał Dworczyk;

Pierwsza partia szczepionki Pfizer/BioNTech, 10 tysięcy dawek, trafi do Polski w sobotę 26 grudnia, a pierwsze szczepienia medyków odbędą się w niedzielę 27 grudnia;

Szczepienia mają być prowadzone w 73 szpitalach węzłowych w całym kraju;

Polacy pomagają w Dover

Ponad 700 ciężarówek albo już przekroczyło kanał La Manche, albo zostało odprawionych do przejazdu od czasu, gdy Francja otworzyła w środę granicę;

Na wyjazd z Wielkiej Brytanii wciąż czeka ok. 5000 kierowców;

W piątek wczesnym popołudniem do Wielkiej Brytanii przyleciało 30 wojskowych medyków z Polski, którzy będą pomagać w przeprowadzaniu testów;

Zmienili oni blisko czterdziestu lekarzy, diagnostów, pielęgniarek i ratowników medycznych ze szpitala MSWiA w Warszawie, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, WOPR oraz innych służb, które pomagały w testach od nocy z czwartku na piątek

Na ponad 10 tys. testów na obecność koronawirusa w Dover wykryto 24 zakażenia

Dwóch Japończyków z nowym wariantem koronawirusa

Nowy, zmutowany typ koronawirusa wykryto u dwóch Japończyków, którzy powrócili do kraju z Wielkiej Brytanii;

Japońskie władze zakazały wjazdu do kraju osobom przylatującym z Wielkiej Brytanii, lecz zakaz ten nie dotyczy obywateli Japonii;

Liczba zgonów wśród osób zakażonych koronawirusem w Japonii przekroczyła we wtorek 3 tys. W grudniu na Covid-19 zmarło w tym kraju już ponad 800 osób, czyli ponad dwa razy więcej niż w całym listopadzie;

Z Wielkiej Brytanii do USA z negatywnym wynikiem

Podróżni z Wielkiej Brytanii, którzy lecą do USA muszą przedstawić negatywny test na obecność koronawirusa najdalej 72 godziny przed odlotem;

Nowe zarządzenie ma obowiązywać od poniedziałku;

Zaostrzenie przepisów spowodowały informacje, że odkryta w Wielkiej Brytanii nowa mutacja koronawirusa jest znacznie bardziej zaraźliwa niż podstawowy typ tego wirusa;

"Mierzenie się z potężnym przeciwnikiem"

Walka z SARS-CoV-2 to mierzenie się z wrogiem, który posiada potężne siły adaptacyjne – podkreślił dr hab. Piotr Rzymski z UM w Poznaniu;

Koronawirus zmienia się, mutuje, bo taka jest też natura wirusów i nie można jej lekceważyć;

Według eksperta "najlepszym kontratakiem" jest zaszczepienie się;

Rzymski wskazał, że spośród mutacji koronawirusa, skumulowanych w brytyjskim wariancie SARS-CoV-2, największy niepokój wśród badaczy budzą dwie z nich: pierwsza o nazwie N501Y, i druga nazwana 69-70del;

