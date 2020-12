Ponad 700 ciężarówek opuściło Dover. W testowaniu pomagają Polacy. Obcokrajowcy zaskoczeni

Ponad 700 ciężarówek albo już przekroczyło kanał La Manche, albo zostało odprawionych do przejazdu od czasu, gdy Francja otworzyła w środę granicę, ale na wyjazd z Wielkiej Brytanii wciąż czeka ok. 5000 - podała stacja BBC. Od czwartku w testowaniu kierowców pomagają polscy medycy. - My płacimy za te testy. Do Wlk. Brytanii poleciało ok. 15 tys. testów - mówił w Polsat News Michał Dworczyk.

To oznacza, że do hrabstwa Kent dotarła duża liczba kolejnych ciężarówek, bo w czwartek liczbę czekających w kolejkach szacowano na 4000. Największą grupę wśród oczekujących stanowią Polacy. Warunkiem wyjazdu jest uzyskanie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa.

W ich przeprowadzaniu i rozładowaniu kolejek pomagają żołnierze. W piątek brytyjskie ministerstwo obrony podało, że do 320 wojskowych już obecnych w Kent dołączy kolejnych 800. W piątek wczesnym popołudniem do Wielkiej Brytanii przyleciało 30 wojskowych medyków z Polski, w tym 20 z członków Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy również będą pomagać w przeprowadzaniu testów.

Zmienią oni 37 lekarzy, diagnostów, pielęgniarek i ratowników medycznych z CSK MSWiA, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, WOPR oraz innych służb, którzy przez całą noc z czwartku na piątek wykonywali testy i są już w drodze do Polski. Jak informował konsul RP w Londynie Mateusz Stąsiek, wykonali oni 1260 testów.

Zaskoczeni kierowcy z Bułgarii, Łotwy, Czech, Włoch, Litwy

- My płacimy za te testy, to są testy pochodzące z Agencji Rezerw Materiałowych, łącznie poleciało do Wielkiej Brytanii około 15 tys. testów, część została przywieziona spod Ełku, część była w Warszawie w magazynach MSWiA szpitala na Wołoskiej - mówił w rozmowie z Polsat News szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Podkreślił, że olbrzymie podziękowania należą się wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, "którzy wczoraj w tak krótkim czasie w Wigilię zdecydowali się na tę służbę". - Byli oni transportowani z całego kraju, pomagała również policja - dodał Dworczyk.

- Miło było oglądać twarze zaskoczonych kierowców, Bułgarów, Łotyszy, Czechów, Włochów, Litwinów, którzy ze zdziwieniem dowiadywali się, że to polscy lekarze przyjechali, by pomóc im w tej trudnej sytuacji - zauważył szef Kancelarii Premiera.

Testy na obecność koronawirusa wykonywane są w Dover, na nieużywanym lotnisku Manston oraz na prowadzącej do Dover drodze M20. Negatywny wynik testu jest warunkiem wjazdu do Francji.

Ponad 10 tys. wykonanych testów

"Aktualizacja informacji na temat sytuacji ciężarówek w Kent: Przeprowadzono ponad 10 000 testów na koronawirusa. Tylko 24 pozytywnych (0,24%). Ogromne podziękowania za niestrudzone wysiłki naszych żołnierzy, policji, cywilnych diagnostów, planistów władz lokalnych oraz pracowników portowych i promowych za rezygnację ze świąt Bożego Narodzenia, aby zabrać ludzi do domu" - napisał minister transportu Grant Shapps na Twitterze.

Stacja BBC podała w piątek w południe, że na wyjazd z Wielkiej Brytanii nadal czekało ok. 5000 ciężarówek. Powstały zator to efekt niedzielnej decyzji Francji, która z powodu rozprzestrzeniającej się w Anglii nowej odmiany koronawirusa zamknęła na 48 godzin granicę dla przyjazdów z Wielkiej Brytanii, przy czym nie dotyczyło to tylko ruchu pasażerskiego, ale też transportu towarów. W środę granica została otwarta, ale tylko dla osób z negatywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa.

W piątek na Twitterze polskiego resortu spraw zagranicznych napisano, że kierowcy wyjeżdżający z Calais we Francji mogą liczyć na pomoc polskich konsulów.

Kierowcy wyjeżdżający z #Calais 🇫🇷 mogą liczyć na pomoc konsularną.



Nasi konsulowie w @PLenFrance🇫🇷, @PLinBelgium🇧🇪, @PLinNederland🇳🇱 oraz @PLinDeutschland🇩🇪 asystują naszym kierowcom w bezpiecznym powrocie do domu i wskazują czynne trasy przejazdowe. — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP 🇵🇱 (@MSZ_RP) December 25, 2020

"Nasi konsulowie we Francji, Belgii, Holandii i Niemczech asystują naszym kierowcom w bezpiecznym powrocie do domu i wskazują czynne trasy przejazdowe" - czytamy na profilu polskiego MSZ. Przypomniano, że polscy konsulowie w Wielkiej Brytanii działają wspólnie z medykami oraz teytorialsami.

