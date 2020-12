Mamy 9077 nowych przypadków koronawirusa - przekazało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Jak dodało, zmarło 240 kolejnych chorych na Covid-19, w tym 177 mających choroby współistniejące. W szpitalach przebywa 16 tys. 735 osób, do respiratorów podłączonych jest 1 603 chorych, a kwarantannie poddanych jest 162 608 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano 21 002 testy.

Mamy 9 077 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (1166), wielkopolskiego (1045), zachodniopomorskiego (990), kujawsko-pomorskiego (767), łódzkiego (739), śląskiego (695), pomorskiego (666), warmińsko-mazurskiego (607), dolnośląskiego (474), lubelskiego (357), lubuskiego (351), opolskiego (258), podlaskiego (242), podkarpackiego (212), małopolskiego (210), świętokrzyskiego (89). 209 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną - poinformował resort zdrowia.

Z powodu COVID-19 ostatniej doby zmarło 240 osób (63 osoby z powodu COVID-19, 177 osób z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami).

Resort zdrowia dodał, że zajęte są 16 735 łóżka dla pacjentów z Covid-19 przy 35 331 wszystkich dostępnych. Pod respiratorem przebywa 1 603 chorych, a kwarantannie poddanych jest 162 608 osób.

Od początku epidemii w Polsce z zakażenia SARS-CoV-2 wyzdrowiało 984 683 osób, z czego w ciągu ostatniej doby - 8 807.

Szczepionki jadą do Polski

Tymczasem szczepionki przeciw Covid-19 są już w drodze do Polski. Do kraju szczepionki mają dotrzeć w sobotę rano. Pozostałe pojazdy kierują się do innych krajów Unii Europejskiej. Towarzyszy im obstawa policji.





Przedstawiciele Pfizera odmówili ujawnienia do jakich krajów trafi pierwsza dostawa. Dwie z furgonetek, które opuściły teren fabryki w belgijskim Puurs, miały tablice rejestracyjne z Piaseczna (woj. mazowieckie).

Pierwsze dostawy szczepionki opuściły zakłady Pfizera już na początku grudnia z przeznaczeniem dla Wielkiej Brytanii, po tym jak tamtejsze władze wydały zgodę na jej stosowanie.

Komisja Europejska wydała w poniedziałek zgodę na dystrybucję w krajach UE szczepionki Pfizera-BioNTech. Kilka godzin wcześniej "Zielone światło" dla tej szczepionki dała Europejska Agencja Leków (EMA).

Pierwsze szczepienia mają rozpocząć się między 27 i 29 grudnia jednocześnie we wszystkich krajach UE. Akcja szczepień ma ruszyć na pełną skalę w styczniu i ma trwać przez cały rok 2021.

Czeka nas 10 lat z COVID-19?

Jednocześnie dyrektor generalny firmy BioNTech Ugur Sahin na czwartkowej konferencji prasowej powiedział: - Musimy przyjąć nową definicję normalności. Musimy przywyknąć do tego, że będą kolejne ogniska koronawirusa



W jego ocenie Covid-19 nie zniknie przez co najmniej 10 następnych lat.

