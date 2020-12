Wielkie kolędowanie z Polsatem [OGLĄDAJ]

Jak co roku w Wigilię zapraszamy na kolędowanie z Polsatem. Najpiękniejsze kolędy, we wnętrzach Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu, zaśpiewają m.in. sanah, Enej, Eleni, Sylwia Grzeszczak, Dawid Kwiatkowski, Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan, Stanisława Celińska czy Sebastian Karpiel-Bułecka. Transmisja o 16:50 w Polsacie, Polsat News i na polsatnews.pl

Ten rok z pewnością nie należał do najłatwiejszych. A tegoroczne Boże Narodzenie będzie inne niż poprzednie. W tym trudnym czasie pamiętajmy o tym, co najważniejsze, i mimo wszystko cieszmy się najpiękniejszą, magiczną chwilą w roku. A nic tak nie wprowadza w wyjątkowy świąteczny nastrój jak kolędowanie. Polsat jest z Wami od lat, więc i teraz nie mogło nas zabraknąć w Waszych domach! Dlatego zapraszamy do wspólnego kolędowania z Polsatem i wyjątkowymi gwiazdami.

O godz. 16:50 usłyszymy najpiękniejsze bożonarodzeniowe pieśni, które w tym roku wybrzmią w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu. Przeniesiemy się do przepięknego drewnianego Kościoła z XVIII wieku.

Jego bogate wnętrze zdobią przepiękne malowidła ścienne projektu o. Jana Niezabitowskiego, mariańskiego malarza. W tym najważniejszym dniu w roku kolędować będą: sanah, Dawid Kwiatkowski, Sylwia Grzeszczak, Enej, Igor Herbut, Sebastian Karpiel-Bułecka, Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan, Zazula, Eleni, Arka Noego, Hanna Banaszak, Stanisława Celińska, Andrzej Lampert oraz Katarzyna Mosek. Usłyszymy kolędy, takie jak: „Oj maluśki, maluśki”, „Triumfy Króla Niebieskiego”, „Mizerna cicha”, „Gdy się Chrystus rodzi” czy „Lulajże Jezuniu”. O oprawę muzyczną zadba Grott Orkiestra pod kierownictwem Michała Grotta.

Transmisja na polsatnws.pl od 16"50.

Program wielkiego kolędowania z Polsatem jest jednak szerszy obejmuje przede wszystkim główną, ogólnopolski kanał Telewizji Polsat.

Wielkie kolędowanie z Polsatem:

12:30 - Święta Lipka - Sanktuarium Maryjne o. Jezuici

13:05 - Parafia Katedralna pw. Św. Michała Archanioła i Św. Floriana Męczennika

13:50 - Uniwersytecka Kolegiata Świętej Anny w Krakowie oraz Bazylika Franciszkanów św. Franciszka z Asyżu

14:50 - Parafia Bł. E. Detkensa Kościół Pokamedulski

15:50 - Golec uOrkiestra. Kolędowanie z Janem Pawłem II w 100-lecie urodzin Świętego

16:50 - kolędowanie z Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Mariańskim Porzeczu

