Kierowcy utknęli na granicy. Okoliczni mieszkańcy organizują pomoc

Kierowcy ciężarówek, którzy utknęli w porcie w Dover, starli się w środę z policją i zażądali umożliwienia wyjazdu z Wielkiej Brytanii - przekazał Reuters. Do Francji dopłynęły już pierwsze promy, ale rozładowanie korków potrwa. - Niektórzy koledzy stoją od poniedziałku rana. Nie było żadnej informacji, jak to ma wyglądać - mówił w "Nowym Dniu z Polsat News" Rafał Urbaś, kierowca z Polski.

Mieszkańcy wsparli kierowców

Z pomocą kierowcom przyszli mieszkańcy. 800 ciepłych posiłków przygotowała społeczność sikhów z hrabstwa Kent. Jedzenie trafiło do kierowców dzięki współpracy z lokalną policją.

800 Hot meals ready for the truckers stranded in #Kent due to #OperationStack !



Our thx to the #Kent Sikh community especially Guru Nanak Gurdwara Gravesend. for preparing meals on short notice #BordersClosed @Port_of_Dover pic.twitter.com/65WOnh1NG9 — Khalsa Aid (@Khalsa_Aid) December 22, 2020

We are on the #M20 delivering hot meals and other snacks for the truckers who are stranded due to #OperationStack ! #BordersClosed pic.twitter.com/62bhdsu6En — ravinder singh (@RaviSinghKA) December 22, 2020

Również Polacy mieszkający na Wyspach zorganizowali zbiórki żywności i wody dla kierowców.

"Witam organizuję spontaniczną akcje dla kierowców w Dover. Zacząłem od polskiej piekarni na Hayes Polish Village Bread - przekażą 50 sztuk chleba. Jeśli jest ktoś i chce coś przekazać to proszę pisać na priv - udostępnię adres do przywiezienia do mnie, a ja jeszcze dzisiaj to zawiozę potrzebującym. Zbiórka trwa do godziny 19 - wiem, że to krótki okres, ale trzeba działać" - napisał pan Piotr na jednej z grup zrzeszających Polaków mieszkających w Slough.

WIDEO - Nietypowa szopka w Watykanie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jo/prz/ polsatnews.pl, kentlive.news, PAP