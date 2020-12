Tradycyjnej kolędy nie będzie, ale ksiądz wysłał parafianom druki do przelewu

Wydawać by się mogło, że brak tradycyjnej kolędy będzie się wiązał również z brakiem innej tradycji - przekazywania datków na kościół. Proboszcz parafii w Godzikowicach wysłał do parafian listy, w których były dwa pisma. W pierwszym wyjaśnił, że z powodów pandemicznych tradycyjnej kolędy nie będzie, zaprosił jednak na tzw. msze kolędowe.

W piśmie ksiądz wspomina również, że wszyscy wierni, którzy "pragną pomóc w utrzymaniu parafii i księdza" mogą dokonywać wpłat na konto bankowe parafii.

Druk do przelewu

Drugim pismem był uzupełniony druk do przelewu z tytułem "Kolęda 2021" i adresem parafii. Pustą zostawił rubrykę z kwotą przelewu. - Co chwilę są jakieś nowe składki: to na kościół, to na księdza, to kolęda. To nie jest kolęda, ja się pomodlę sama w domu, nie potrzebuję tego księdza w tym momencie. Będę miała potrzebę, to sama zaniosę mu te kopertę - mówi Polsat News jedna z parafianek.

- Dla każdego jest teraz ciężki czas, więc powinna być dobrowolność - dodaje inna. Część osób, które przed kamerą nie chciały wystąpić mówiła, że taki blankiet nie jest niczym zdrożnym i jest to forma przez nich akceptowana, bo parafię trzeba wspierać.

W rozmowie z Polsat News ksiądz proboszcz porównał taki druk do numerów kont, które znajdują się na stronach internetowych diecezji.

Dwie koperty

W Witoszowie Dolnym k. Świdnicy odwiedzi wybranych parafian, którzy zaproszą go do domów. Ale wcześniej do nich też nadeszły korespondencje z dwiema kopertami. Do jednej wierni mogą włożyć pieniądze "na ofiarę", do drugiej "na prace budowlane".

