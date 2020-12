Ta droga, to szansa na odbicie gospodarki po pandemii - premier o Południowej Obwodnicy Warszawy

Południowa Obwodnica Warszawy zwiększy perspektywy rozwojowe całego Mazowsza - powiedział premier Mateusz Morawiecki na otwarciu dwóch odcinków stołecznego ringu. W skład nowo otwartej drogi wchodzi najdłuższy w stolicy most nad Wisłą. Budowano go przez 3,5 roku. Na otwarcie czeka jeszcze budowany tunel pod dzielnica Ursynów.

- To ogromna radość, że możemy dzisiaj otworzyć część Południowej Obwodnicy Warszawy. Dzięki tej inwestycji, której koszt to około 4 mld zł, Warszawa staje się prawdziwie europejską stolicą co do nowoczesności infrastruktury, zaawansowania połączeń komunikacyjnych.

Premier: Ogromna szansa rozwojowa Mazowsza

- Ta obwodnica, którą oddamy za pół roku wraz z najdłuższym tunelem w Polsce, który jest budowany, będzie obwodnicą, która będzie służyła nie tylko mieszkańcom. To także obwodnica, która przyciągnie przedsiębiorców. To droga, która zwiększy atrakcyjność inwestycyjną nie tylko samej Warszawy, ale terenów wokół. Połączy autostradę A2 ze strony wschodniej ze strona zachodnią. Zwiększy perspektywy rozwojowe całego Mazowsza - powiedział premier Mateusz Morawiecki na otwarciu drogi.

Szef rządu wspomniał, że droga była planowana około 50 lat. W 2017 roku ruszyły prace na które przeznaczone zostały "ogromne siły i środki".

ZOBACZ: Kaczyński: prawdopodobne, że Morawiecki będzie premierem do końca kadencji

- Dziękuję ministrowi Andrzejowi Adamczykowi (minister infrastruktury - red.), który był dobrym duchem tej inwestycji od samego początku - powiedział premier. Podziękował także Tomaszowi Żuchowskiemu z GDDKiA.

- Ta inwestycja to wyjście w kierunku szybkiego rozwoju. To również poprawa bezpieczeństwa na drogach i jakości środowiska naturalnego - dodał szef rządu. - To także miejsca pracy tworzone w czasie tej budowy, ale także na skutek i dzięki tej budowie - dodał premier.

WIDEO - Premier otworzył nowe odcinki Południowej Obwodnicy Warszawy

Komunikacja decyduje o atrakcyjności kraju

- Układ komunikacyjny, ruszt komunikacyjny, decyduje o atrakcyjności kraju. Gdy patrzymy na to, że udało się zmniejszyć nam poziom bezrobocia nie tylko do drugiego najniższego w UE, ale także utrzymać ten poziom bezrobocia w czasie COVID-19, to stało się tak m.in. dzięki inwestycjom takim jak ta, które przyciągają kolejnych inwestorów. Jestem po rozmowach, z których wynika, że kolejny duży inwestor zza oceanu tutaj chce ulokować jedną ze swoich siedzib - powiedział Morawiecki.

ZOBACZ: Adamczyk:" rozpoczynamy realizację programu 100 obwodnic. Za około 28 mliliardów

- To bardzo dobre wiadomości, które mam nadzieję, przełożą się w 2021 roku na szybkie odbicie gospodarki - powiedział szef rządu, nazywając budowę obwodnicy jedną z największych inwestycji w Polsce.

- Można jechać oczekiwaną od dziesięcioleci drogą, która poprawi komunikację w kierunku wschodniej granicy państwa - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. - Nowy most to dowód na to, że w Polsce można budować najnowocześniejsze obiekty inżynieryjne na świecie - dodał polityk. Jak podkreślił inwestycja to dowód, że COVID-19 nie zatrzymał polskich budów.

- Łączny koszt budowy trzech odcinków S2 stanowiących fragment Południowej Obwodnicy Warszawy to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - przekazała Małgorzata Tarnowska z GDDKiA.

Nowy most, w przyszłości tunel

Do użytku kierowców zostało oddanych 15 kilometrów nowej drogi, wchodzącej w skład "ekspresówki" S2. Na trasie znajdują się cztery węzły: Wilanów (Przyczółkowa), Wał Miedzeszyński, Patriotów oraz Lubelska.

Najpierw po nowej drodze przejechały samochody testowe, a następnie zaplanowano otwarcie dla kierowców. Otwierane we wtorek odcinki B i C obwodnicy umożliwią jazdę w kierunkach m.in. Mińska Mazowieckiego, Lublina oraz Poznania.

ZOBACZ: Tłum ludzi na otwarciu mostu w Nowym Korczynie. Sprawą zajmuje się sanepid

Dzielnice Wilanów i Wawer połączy nowy Most Południowy. Jego długość - wraz z dojazdami - to ok. 1,5 km, co czyni go najdłuższym w Warszawie. Wyposażony jest w dwie jezdnie o czterech pasach ruchu szerokich na 3,5 metra, jak i ciągów pieszo-rowerowych. Przęsło ma rozpiętość 500 m.

Koszt budowy nowych odcinków POW to 4,4 mld złotych. Według zapowiedzi GDDKiA, w przyszłym roku zakończą się prace nad kolejnymi fragmentami POW, m.in. tunelem pod stołeczną dzielnicą Ursynów.

WIDEO - "Próba przyzwoitości". Bosak o terminie zakazu lotów z Wielkiej Brytanii Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/hlk/ Polsat News, polsatnews.pl, PAP