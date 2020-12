Tłum ludzi i wielki ścisk. Otwarcie mostu w Nowym Korczynie

Nowy most na Wiśle na łączyć regiony świętokrzyski z małopolskim i ludzi. Najwyraźniej podczas oficjalnego przecięcia wstęgi zbliżył ich za bardzo. Na zdjęciach z uroczystości widać, że urzędnicy byli wprawdzie w maseczkach, ale nie zachowali dystansu fizycznego. Otwarcie przeprawy przyciągnęło ponad 100 osób.

Samorządowcy bronią się, twierdząc, że na ceremonię otwarcia zaproszono jedynie 20 urzędników. - Zgodnie z ustaleniami z samorządem województwa małopolskiego, który współfinansował budowę mostu i razem z nami organizował jego otwarcie, do udziału w poniedziałkowym wydarzeniu - ze względu na obostrzenia epidemiczne - zaprosiliśmy jedynie około 10 osób z każdej strony - poinformowała Polsat News Agnieszka Kołacz-Sarnowska, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Nie zapraszali mieszkańców

W nadesłanej odpowiedzi nadmieniła, że Urząd nie zapraszał i nie miał wpływu na spontaniczne przybycie okolicznych mieszkańców. Podkreśla także "zorganizowana przez nas uroczystość odbyła się w przestrzeni otwartej, a wszyscy zaproszeni goście mieli maseczki".

Na miejscu "wśród zaproszonych gości z województwa świętokrzyskiego byli m.in. przedstawiciele rządu: Sekretarz Stanu w KPRM Michał Cieślak oraz wiceminister Anna Krupka, parlamentu - posłowie Krzysztof Lipiec i Mariusz Gosek, samorządu województwa - przewodniczący Sejmiku Andrzej Pruś, administracji rządowej - wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, samorządowcy - gospodarze terenu - starosta powiatu buskiego Jerzy Kolarz oraz burmistrz Nowego Korczyna Paweł Zagaja oraz ordynariusz Diecezji Kieleckiej, ks. biskup Jan Piotrowski, który dokonał poświęcenia mostu." - wymieniła.

Sprawą zajmuje się policja.

- Poczekajmy do końca czynności wyjaśniających, bo część osób które np. wspólnie zamieszkują, wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe mogą nie zachowywać dystansu 1,5 m, nie obowiązuje ich to obostrzenie. Co do parlamentarzystów: pamiętajmy że jest coś takiego, jak wykonywanie obowiązków służbowych. Sprawdzimy to i wtedy podejmiemy dalsze decyzje - powiedział Polsat News st. asp. Tomasz Piwowarski z Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju.

