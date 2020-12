Oszustwo wyborcze w USA. 70-latek zagłosował na Trumpa za zmarłą matkę

W sierpniu Bruce Bartman zarejestrował w internetowym systemie do głosowania swoją matkę i teściową jako Republikanki. Pierwsza z kobiet zmarła 12 lat temu, a druga - przed rokiem.

Is this our first documented case of an actual ballot cast in the name of a verified dead person in the Philly region during the 2020 election? Note: The man was caught and charged by authorities. He also cast the fraudulent ballot for Trump. pic.twitter.com/zwCLKbfiUQ