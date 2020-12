Koronawirus dotarł na Antarktydę. Co najmniej 36 osób jest zakażonych

Według nich, w położonej na północnym skraju Półwyspu Antarktycznego polarnej bazie zaraziło się koronawirusem co najmniej 36 osób: 26 wojskowych i 10 pracowników cywilnej firmy świadczącej tam usługi techniczne.

Sadly #Antarctica is no longer free of COVID-19! The Chilean army today reported 36 personnel at O’Higgins Base have tested positive (26 military and 10 civilians); the station has been undergoing the annual exchange of personnel over the last few weeks; pic @Base_OHiggins pic.twitter.com/OKtjqQQ4Om