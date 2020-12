Brytyjski premier Boris Johnson powtórzył we wtorek, że najbardziej prawdopodobnym rezultatem prowadzonych z Unią Europejską rozmów w sprawie przyszłych relacji pozostaje "brak porozumienia". - Rozmowy rozbijają się o rybołówstwo oraz o tzw. równe warunki gry - wyjaśnił szef rządu. Chodzi o żądanie Brukseli, by Londyn dostosowywał się do przyszłych unijnych regulacji.