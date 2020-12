Upadek z 7-metrowego roweru podczas bicia rekordu Guinessa

Do zdarzenia doszło na terenie Stadionu Miejskiego w Białymstoku, gdzie miał zostać pobity rekord Guinessa w jeździe na najwyższym rowerze. Jak zapowiadano wcześniej, rower ma mieć 7 metrów wysokości.

Rower w kształcie choinki skonstruował i miał na nim jechać znany podlaski konstruktor rowerów Adam Zdanowicz, który przebrał się na tę okoliczność za św. Mikołaja.

Spadł z wysokości kilku metrów

Aby dotrzeć do wysokości siodełka roweru, konstruktor wjechał na wysięgniku, tam został przyczepiony do zabezpieczającej go linki i wsiadł na rower. Po przejechaniu niedługiego fragmentu, rower skręcił i się przewrócił, a mężczyzna, mimo zabezpieczającej go linki, uderzył - co widać na filmie - głową o chodnik. Na miejsce wezwano karetkę.

Jak poinformował Marcin Gawryluk z zespołu prasowego podlaskiej policji, 31-latek spadł z wysokości kilku metrów i trafił do szpitala. Jak na razie za wcześnie jest mówić, co mogło być wstępną przyczyna zdarzenie. Policja - jak podkreśla Gawryluk - gromadzi materiał.

Rower "na skalę naszych możliwości"

Jeszcze zanim konstruktor wsiadł na rower w stroju św. Mikołaja mówił mediom, że jest to rower "na skalę naszych możliwości". Dodał, że jest to rower społeczny, który powstał w oparciu o sześć instytucji, a w jego budowie pomogli uczniowie z jednej z białostockich szkół podstawowych. Zdanowicz mówił, że rower w kształcie choinki jest do rozwożenia prezentów dla dzieci.

Budowę roweru wsparło m.in. miasto Białystok, a także województwo podlaskie.

