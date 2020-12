Rafał Trzaskowski przyjechał do Komendy Rejonowej Policji przy Zakroczymskiej, gdzie miał się stawić – jak napisano w wezwaniu - "w charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie o wykroczenie z art. 54 KW".

"Rozumiem, że według PiS nie mam prawa dbać o bezpieczeństwo na ulicach stolicy"

O wezwaniu prezydent Warszawy poinformował na swoim profilu na Twitterze 9 grudnia. "Korespondując niedawno z Policją prosiłem o wyjaśnienie jej agresywnych działań wobec pokojowych demonstrantów. Wciąż czekam na odpowiedź. Tymczasem dostałem... wezwanie w związku z rzekomym naruszeniem przepisów porządkowych. Ot, taki dialog" - napisał. ZOBACZ: Kaczyński: Platforma Obywatelska poszła w stronę lewackiego ekstremizmu Jak wówczas dodał, "rozumiem, że według PiS nie mam prawa osobiście dbać o bezpieczeństwo na ulicach Warszawy?" "Natomiast moich współpracowników wzywa się na Policję w wielu miejscach w kraju, sugerując, że łamaliśmy przepisy antycovidowe w czasie kampanii. Ciekawe czy wzywają sztab Prezydenta Dudy?" - pytał. Rozumiem, że wg PiS nie mam prawa osobiście dbać o bezpieczeństwo na ulicach @warszawa? Natomiast, moich współpracowników wzywa się na Policję w wielu miejscach w kraju sugerując, że łamaliśmy przepisy antycovidowe w czasie kampanii. Ciekawe czy wzywają sztab Prezydenta Dudy? — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) December 9, 2020 Policja: chodzi o zdarzenia w Chojnicach i Tarnowie - Wykonujemy czynności zlecone w ramach pomocy prawnej dla dwóch jednostek z kraju - poinformował rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I nadinsp. Robert Szumiata. Dodał, że chodzi zdarzenia, do których doszło w Chojnicach i Tarnowie w czasie kampanii przedwyborczej. Po wyjściu z komendy Trzaskowski wyjaśnił dziennikarzom, że chodzi o brak maseczki oraz nieprzestrzeganie dystansu społecznego podczas wieców. Jak zaznaczył, w jego ocenie nie doszło do naruszenia przepisów. ZOBACZ: Rada Warszawy chce odwołania komendanta stołecznego policji. "Eskalacja przemocy" Art. 54. kodeksu wykroczeń mówi: "Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany".

wka/ PAP, polsatnews.pl