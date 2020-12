"Próba przyzwoitości". Bosak o terminie zakazu lotów z Wielkiej Brytanii

- Danie szansy tym, którzy są w drodze na lotnisko i chcą do Polski przyjechać na święta jest próbą przyzwoitości. (…) Nie wyobrażam sobie, by osoby gotowe do wyjazdu zostawić na lotnisku. Dobrym ruchem jest zaproponowanie bezpłatnych testów - mówił w "Graffiti" Krzysztof Bosak, odnosząc się do wprowadzonego przez Polskę zakazu lotów z Wielkiej Brytanii.