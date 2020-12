Zawieszenie połączeń Polski z Wielką Brytanią? "Będą rekomendacje Ministerstwa Zdrowia"

Według doniesień reportera Polsat News Ministerstwo Zdrowia rozważa rekomendowanie wprowadzenia restrykcji w połączeniach komunikacyjnych z Wielką Brytanią. Na razie nie wiadomo, jak dokładnie miałby wyglądać te ograniczenia. Jednak podobne rozwiązania wprowadziło lub zamierza wprowadzić kilka krajów w Europie.

Andrusiewicz: "możemy to rekomendować"

Resort nie podaje szczegółów rozwiązań, ale potwierdza, że rekomendacja ograniczenia połączeń ze Zjednoczonym Królestwem będą rozważana. resort nie może bowiem wprowadzić takich ograniczeń.

"Ministerstwo może rekomendować i będzie to czynić" - poinformował rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Gdyby tak się stało, Polska poszłaby śladem innych unijnych państw, które wprowadziły zakaz połączeń lotniczych z wyspami. Takie kroki wykonały już Włochy, Belgia i Holandia. Wiadomo, że myśli o tym niemiecki resort zdrowia.

LOT dostosuje się do zawieszenia połączeń

Polskie Linie Lotnicze LOT dostosują się do ewentualnych regulacji, które zawieszałyby połączenia z Wielką Brytanią - poinformował w niedzielę rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski.

- To jest pytanie bardziej do władz. Jak tylko pojawią się takie regulacje, to oczywiście się do nich dostosujemy - powiedział rzecznik LOT-u zapytany, czy polski przewoźnik zamierza zawiesić loty z i do Wielkiej Brytanii w związku z pojawieniem się tam nowego wariantu koronawirusa.

Jak wynika z rozkładu lotów warszawskiego Lotniska Chopina, w niedzielę i do późnych godzin popołudniowych w poniedziałek, do Warszawy ma przylecieć łącznie siedem samolotów z Londynu.

Nowy szczep wirusa na Wyspach

Brytyjscy naukowcy wykryli przed kilkoma dniami nowy szczep koronawirusa. Ustalono, że jest w stanie szybciej się rozprzestrzeniać. - To wymknęło się spod kontroli i musimy nad tym znów zapanować - przyznał w wywiadzie dla BBC brytyjski minister zdrowia.

- Naprawdę martwię się o to, jak sobie poradzi krajowa służba zdrowia - powiedział w niedzielę Hancock.

Obecnie w Zjednoczonym Królestwie w szpitalach przebywa porównywalna liczba chorych, co podczas pierwszej fali pandemii. - To kolejny powód, dla którego każdy musi przestrzegać nowych zasad i brać odpowiedzialność za swoje zachowanie - dodał minister.

