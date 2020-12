Mamy 8594 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Nie żyją też 143 kolejne osoby. Liczba zakażonych wzrosła do 1 202 700. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarło w Polsce 25 397 osób.

Nowe infekcje odnotowano we wszystkich województwach: wielkopolskim (1151), mazowieckim (1105), pomorskim (817), kujawsko-pomorskim (788), zachodniopomorskim (773), śląskim (694), warmińsko-mazurskim (612), dolnośląskim (486), łódzkim (447), lubuskim (320), małopolskim (310), lubelskim (299), podlaskim (178), opolskim (173), podkarpackim (142) oraz świętokrzyskim (129).

łódzkiego (447), lubuskiego (320), małopolskiego (310), lubelskiego (299), podlaskiego (178), opolskiego (173), podkarpackiego (142), świętokrzyskiego (129). 170 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 20, 2020

Natomiast 170 zakażeń jest bez wskazania adresu. "Zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - zapewniło ministerstwo.

Jak dodało, "w związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń".

Spośród zmarłych na Covid-19, 104 osoby miały choroby współistniejące.

W związku z korektami wprowadzanymi na bieżąco przez laboratoria w systemie EWP, globalna liczba zakażeń od początku pandemii może nie być sumą kolejnych dziennych zakażeń. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) December 20, 2020

Zajęta połowa łóżek dla pacjentów z Covid-19

Resort dodał, że zajętych jest 18 180 łóżek dla chorych na Covid-19 spośród niemal 36 tys. wszystkich. Podpiętych do respiratorów pozostaje 1 710 pacjentów.

Na kwarantannie przebywa 166 375 osób, a od początku epidemii wyzdrowiało 938 269 osób, z czego w ciągu ostatniej doby - 10 546.

Po Bożym Narodzeniu "kwarantanna narodowa"

Rząd ogłosił "kwarantannę narodową"

- Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową. Oprócz pozostawienia dotychczasowych obostrzeń, zamykamy hotele - również na wyjazdy służbowe - oraz stoki narciarskie - mówił w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział także wprowadzenie ograniczenia w przemieszczaniu się w noc sylwestrową.

Jak dodał Niedzielski, "zamykamy hotele również na ruch służbowy". - Te wyjątki będą ograniczone naprawdę do minimum, szczególnie w kontekście tego co obserwowaliśmy w ostatnich dniach, kiedy to w internecie można było znaleźć zaproszenia na służbowy wypoczynek w okresie świąt i ferii - wskazał.

ZOBACZ: "Wprowadzamy narodową kwarantannę". Zamknięte hotele i stoki, zakaz przemieszczania w sylwestra

- Zamykamy również galerie handlowe, oprócz drogerii i sklepów spożywczych. Co ważne, zbliża się sylwester - chcemy wprowadzić zakaz i ograniczenia w przemieszczania się. Obowiązywać będzie od godziny 19:00 31 grudnia do 6 rano 1 stycznia - ogłosił Niedzielski.

Pytany o to, jak będzie ten zakaz egzekwowany, odparł, że będzie to wyglądało podobnie, jak na wiosnę.

- Uzasadnione są wyłącznie wyjścia z domu w celu zaspokojenia takich potrzeb nagłych, jak wizyta w aptece, wyjście w innym celu na przykład zawodowym - mówił szef MZ.

Pierwsze szczepienie 27 grudnia?

- Mam absolutnie taką nadzieję, że 27 grudnia zostanie zaszczepiony na koronawirusa pierwszy Polak - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" profesor Andrzej Horban, specjalista z zakresu chorób zakaźnych i główny doradca premiera do spraw COVID-19. - Pierwsze szczepienia będą głównie w szpitalach i poradniach z punktami szczepień. Infrastruktura jest gotowa. Czekamy na dystrybucję - dodał.

ZOBACZ: "Wstrzymajmy się od głupot. Można przeżyć miesiąc bez jazdy na nartach"

- Taka opcja istnieje, pozostaje kwestia dostarczenia szczepionki i rozpoczęcia dystrybucji. To będzie o tyle ułatwione, że pierwsze szczepienia będą prowadzone w placówkach opieki zdrowotnej, głównie w szpitalach i poradniach, które do tej pory mają działające punkty szczepień, w związku z tym infrastruktura jest gotowa i czeka na przyjęcie szczepionki - powiedział Horban.

WIDEO - Ktoś pomalował mu dom na szaro. Atak na komendanta Straży Leśnej Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/wka/ polsatnews.pl