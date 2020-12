Nowe obostrzenia. "Rząd w tej sprawie zachowuje się jak ostatni głupek". "Śniadanie w Polsat News"

- To jest zaskoczenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę to co wcześniej mówił premier odnoście zasad wprowadzania lockdownu - oceniał nowe obostrzenia Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej. Przypomniał, że szef rządu mówił: "wygrywany z epidemią, dane nie kłamią".

- Mam wrażenie, że rząd do piątku nas nie przygotowywał do lockdownu - ocenił. Zapytany o to, co zrobiła by PO, stwierdził, że najważniejsze teraz jest przerzucenie środków na służbę zdrowia. Zwracał uwagę, że rośnie liczba zgonów.

W jego ocenie strategia rządu nie polega na zwiększaniu środków na ochronę zdrowia. Odpowiadając na te zarzuty, Artur Soboń z PiS, ocenił, że "mamy do czynienia z trzecią falą koronawirusa". - W przyszłym roku mamy ponad 11 mln złotych przeznaczonych na ochronę zdrowia, coraz lepiej jesteśmy przygotowani, by świadczyć Polakom opiekę - dodał.

Egzekwowanie nowych ograniczenia

Soboń przyznał, że egzekwowanie obostrzeń w sylwestra jest trudne, "gdyż skala jest ogromna". - Trudno sobie wyobrazić, by nawet wszystkie służby były w stanie to egzekwować, zachęcamy do tego, by być odpowiedzialnym za siebie i innych - wyjaśniał.- Wolę dziś mówić tonem odpowiedzialności - podkreślił.

- Słucham z przerażeniem tych słów - odpowiedział Soboniowi, Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu z Lewicy. - Jesteście totalnie nie przygotowani - dodał. Ocenił, że większość Polaków "posługuje się własnym instynktem i słuchaniem ekspertów, a nie rządu, który w tej sprawie zachowuje się jak ostatni głupek".

Wicemarszałek Sejmu przypomniał, że rząd zapowiadał wprowadzanie obostrzeń zgodnie z liczbę przypadków zakażeń koronawirusem. - To znaczy, że sami sobie nie wierzycie - zaznaczał. Wypominał rządzącym, że postępuje niekonsekwentnie. - Lewica postępowała by przede wszystkim konsekwentnie, a nie robiła z siebie głupka - odpowiedział na pytanie Piotra Witwickiego dotyczące tego, co na miejscu władzy zrobiła by Lewica.

Na zarzuty niekonsekwencji, Paweł Mucha, prezydencki minister, odpowiedział, że "to jest pytanie o to, czy pandemia jest konsekwentna". Dodał, że to co mówi Włodzimierz Czarzasty "przedstawia pandemię jako coś, co można zaplanować". Ocenił, że "najważniejszym czynnikiem rozprzestrzeniania się koronawirusa jest mobilność, dlatego trzeba ją ograniczyć'.

