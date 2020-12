Popełnił 30 wykroczeń. Uciekał, bo bał się kontroli [WIDEO]

30 wykroczeń popełnił kierowca, który uciekał przed policją w okolicach Bolesławca na Dolnym Śląsku. Nie chciał zatrzymać się do kontroli, więc funkcjonariusze zaczęli go gonić. 39-latka ostatecznie zatrzymano. Okazało się, że nie miał prawa jazdy, pojazd nie był dopuszczony do ruchu i nie miał obowiązkowego ubezpieczenia, a rejestracja była z innego auta. Kierującemu grozi 8 lat więzienia.