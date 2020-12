Zakaz i ograniczenia w przemieszczaniu się będą obowiązywać w Polsce w noc sylwestrową - od godz. 19:00 31 grudnia do godz. 6 rano 1 stycznia. Czy w tym czasie właściciele mogą wyjść na spacer z czworonogami i nie dostaną mandatu? Resort zdrowia odpowiedział na pytanie polsatnews.pl.

"W imieniu Rzecznika Prasowego informuję, że trwają prace nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów, które zacznie obowiązywać od 28 grudnia br. Po zakończeniu prac nad ww. projekt, zostanie on przekazany do konsultacji publicznych" - przekazała polsatnews.pl Justyna Maletka z biura komunikacji Ministerstwa Zdrowia.

ZOBACZ: Szefowa KE podała termin ws. szczepienia przeciw COVID-19 w UE

- Od 28 grudnia do 17 stycznia wprowadzamy kwarantannę narodową. Oprócz pozostawienia dotychczasowych obostrzeń, zamykamy hotele - również na wyjazdy służbowe - oraz stoki narciarskie - mówił w czwartek minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział także wprowadzenie ograniczenia w przemieszczaniu się w noc sylwestrową. Minister @MZ_GOV_PL @a_niedzielski w #KPRM: W nocy z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m. in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu. pic.twitter.com/q4L9hGuRpy — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 17, 2020

- Zbliża się sylwester - chcemy wprowadzić zakaz i ograniczenia w przemieszczania się. Obowiązywać będzie od godziny 19:00 31 grudnia do 6 rano 1 stycznia - ogłosił minister zdrowia.



Pytany w czwartek o to, jak będzie ten zakaz egzekwowany, odparł, że będzie to wyglądało podobnie, jak na wiosnę. - Uzasadnione są wyłącznie wyjścia z domu w celu zaspokojenia takich potrzeb nagłych, jak wizyta w aptece, wyjście w innym celu na przykład zawodowym - mówił szef MZ.

ZOBACZ: Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Dane ministerstwa, 18 grudnia

Mamy 11 013 nowe i potwierdzone przypadki koronawirusa - przekazało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Zmarło kolejnych 426 pacjentów - 122 z powodu Covid-19 i 304 z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami.

WIDEO - Runął komin elektrowni Adamów. Kompleks czeka rozbiórka Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ polsatnews.pl